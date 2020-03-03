迪玛希发INS称将去日本 粉丝：你站住！

哈通社/努尔苏丹/3月3日 – 知名的哈萨克斯坦青年歌手迪玛希·库达伊别尔艮在他的个人Instagram上分享了将在日本参加东京爵士音乐节（Tokyo Jazz Festival)的消息。

在他于日前在社交媒体上发布的一段视频的简介中，迪玛希写到：“See you in JAPAN，期待在日本‘东京JAZZ’中与大家见面。”

第19届“东京JAZZ”爵士音乐节将于2020年5月22~24日在被誉为流行文化发源地的东京涩谷举行。东京JAZZ（TOKYO JAZZ）是亚洲最大的爵士音乐活动之一。从2002年开始，音乐节每年都会邀请世界各地一流的爵士乐手前来演出，且每年都会制定不同的主题。

主办方预计，今年将至少有9万人参加音乐节。

迪玛希在Instagram上发布的每一条内容，都会吸引大量支持者点赞留言。来自各个国家的支持者们，会用不同的语言留下对歌手的支持和鼓励的话语。

不过，这一次，留言区中的评论内容与往常相比，有所不同。

留言内容不再是各种对歌手的支持，相反，许许多多的人们都表达了一份对歌手的担忧和关切。

因为，在中国爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情已经蔓延到了日本，在这个国家导致了近千人的感染和11人死亡。

另一位ID为makeup.aiga的网友补充到：“我也特别害怕，那里到时会有成千上万的人聚集在一起。”

“说真的，在疫情呈现全球蔓延态势的情况下，停一停似乎更合适一些。”ID为bulgakbae的网友写到。

“拜托了你还是哪里都不要去了好吗？新冠病毒现在正传的厉害呢。”ID为gulmiraabaievna的网友希望歌手取消行程。

ID为edoru.yano的网友则写到：“距离音乐节还有3个月呢，大家不妨祈祷疫情在举办前就结束不是更好吗，愿老天保佑疫情不会持续那么久，我想迪玛希也不傻。”









【编译：木合塔尔·木拉提】