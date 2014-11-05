iPhone 6 Plus记忆体出故障 苹果公司恐全面回收

哈通社阿斯塔纳11月5日电，据《自由时报》消息，Iphone 6 Plus传出储存功能出包，手机系统会发生崩溃、不断重开机等现象。

《AppleInsider》上个月就曾报导，Iphone 6 Plus只要使用者安装超过700项应用程序（App）后，手机系统就会发生问题，不断重新开机。有不少使用者都发生上述的情况，其中以128GB的机种情况最严重。 根据韩国媒体《BusinessKorea》昨日报导，苹果很有可能为了减少大尺寸、大容量机款的成本，选择了稳定度较差的NAND快闪记忆体，其中的控制IC很有可能就是罪魁祸首。 报导指出，苹果所采用的快闪记忆体为三阶储存单元（TLC），是一种固态的NAND Flash，每一个快闪媒介单元都能储存3位元的资料，其容量较单阶储存单元（SLC）、多阶储存单元（MLC）多上2到3倍，资料运算速度却不如SLC或MLC，因而价格也比较便宜。 据了解，苹果为节省成本，在苹果大尺吋新机、最大容量的机款128GB Iphone 6 Plus与其它部分机种，采用了TLC flash。过去iPhone手机通常都使用稳定度较高、但价格也较贵的MLC flash，而TLC flash只会用在部分iPad机种上。 韩国媒体报导，有业界人士认为，若最后发现TLC flash真的是导致6 Plus系统当机原因，苹果很有可能会全面收回6 Plus手机。