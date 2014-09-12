大屏幕的iPhone 6 对手游行业意味着什么？

苹果公司昨天发布了智能手机iPhone 6 以及iPhone 6 Plus，两种型号的屏幕尺寸分别为4.7英寸和5.5英寸，是该公司迄今为止屏幕最大的iPhone手机。

除了搭载一款性能更强的新处理器之外，苹果最新推出的这两款智能手机还将运行设计时就考虑到要提高图形处理性能的iOS 8操作系统。 对于游戏开发商和移动游戏玩家以及年营收高达上百亿美元的整个移动游戏行业来说，所有这一切都具有重大影响。

iPhone 6对于移动游戏开发商而言意味着什么 首先，苹果推出两款屏幕尺寸不同的新iPhone手机，让它们的屏幕尺寸都比iPhone 5s更大，而且像素密度更高，这意味着开发商需要投入更多的劳力。 取代A7的新款64位A8处理器，与前一代相比尺寸更小，运算速度更快，但它确实也别无选择：iPhone 5s的屏幕分辨率为1130x640，iPhone 6的屏幕分辨率为1334 x 750，而iPhone 6 Plus的全高清屏幕的分辨率更是达到1920 x 1080，足以与竞争对手一较高下。 A8处理器的体积比A7小了13%，通过采用20纳米制造工艺把20亿个晶体管集成在一块图形/CPU（中央处理器）芯片上。这使得A8的生产成本更低，运行时发热量更小，耗电量也更少。 总之，与A7相比，A8的运行速度提升了25%，图形处理能力提升了50%。而且，iPhone 6 Plus的屏幕像素要比iPhone 5s多285%，这是一个相当巨大--而且要求很高的--飞跃。 为了弥补这点，苹果在iOS 8操作系统中推出了新一代图形处理技术Metal，iOS 8操作系统中的这项优化技术让开发者能够在编码时"更加接近硬件"。 据苹果称："由于访问A7和A8GPU（图形处理器）的系统开销（overhead，也称辅助操作时间）极少，Metal使得复杂的图形绘制与计算任务能够达到极高的效能，Metal消除了许多可以在传统的图像应用程序接口（API）中发现的性能瓶颈。它经过特别设计，以利用现代架构方面的重点技术理念--比如多重处理以及共享内存，以便于并行创建多个GPU指令。Metal提供一个简化的API，一个统一的图形和计算着色语言，以及基于Xcode编程软件的各种工具。"

Metal是在诸如Epic和Crytek等图形引擎制造商的帮助下开发出来的。而苹果在iPhone 6发布会上提到了的大牌合作厂商并不只是这两家。诸如艺电（EA）、史克威尔艾尼克斯（Square Enix）、育碧（Ubisoft）等开发商和出版商以及该行业中的许多其他"传统"企业都非常乐意与苹果合作。 然而，苹果选择重点演示即将发布的移动多人在线竞技游戏（MOBA）《虚荣》（Vainglory），以此来展示iPhone 6和iPhone6 Plus新具备的图形处理能力。 这款由Super Evil Megacorp（在我看来，对于一家游戏公司而言，这是一个超级出色的名字）利用Metal技术开发的游戏，是专门为iPad平板电脑以及新款iPhone 6和iPhone6 Plus手机推出的。 我很高兴看到苹果利用一款MOBA游戏--而不是一款赛车游戏或者另一款《无尽之剑》（Infinity Blade）--来展示其新推出的智能手机。或许，这是一个时代的标志。这便为我们引出了......

IPhone 6对于移动游戏玩家而言意味着什么。 屏幕越大越适合玩游戏。就是这样。 在iPhone和iPad上玩过同一款游戏的任何人都可以证明这一点。 市场研究机构恩德勒集团（Enderle Group）的分析师罗布•恩德勒（Rob Enderle）说："屏幕越大越好，问题是我们的手机屏幕很小，而我们要做的很多事情在更大的屏幕上会更方便一些。" 但是用户并不总是想--而且也无法总是--提着平板电脑到处走，这就是苹果的竞争对手--比如三星和LG在几年前推出了大屏幕智能手机的原因所在。苹果现在才刚刚迎头赶上，虽然iOS移动操作系统和App Store应用商店多年来在移动游戏领域中一直占据着行业领先地位。 对于游戏玩家而言，这意味着更大更好的移动游戏。 虽然苹果夸口iPhone 6手机可以达到游戏机级别的图形性能，诸如《虚荣》等游戏最多可以同屏显示100个活生生的角色，但是其图形性能的提升与屏幕面积的增加相比根本算不上什么。 虽然触屏游戏的流行程度每年都有增无减，但是许多游戏应用程序都受限于iPhone的屏幕尺寸。从我个人的经验来说，我知道，从iPhone 4s换用三星Galaxy Note 3会在手机媒体消费方式上产生巨大的变化。 我在Galaxy Note3上玩的游戏很可能会比我以前在iPhone 4s上玩的游戏要复杂得多，而且我更有可能在全高清的大屏幕上消费其他类型的媒体，比如流媒体视频。 这还可能会促使开发商开发不仅赏心悦目而且更加复杂有趣的游戏。虽然我还没有玩过《虚荣》，无法对其品质加以评论，但这类游戏肯定比诸如《糖果粉碎传奇》（Candy Crush）等游戏更加复杂而且更难复制到触摸屏设备上。需要快速反应能力以及大量输入信息的任何游戏都更加适合在较大的屏幕上运行。 苹果的新款A8处理器配备了一个M8动作协处理器，后者专门处理加速计、罗盘、陀螺仪和新气压计传来的数据。虽然这在移动游戏领域可能不会立刻或直接造成影响，但是不少最好的而且最有创意的应用程序和移动游戏已经整合了体感控制功能--比如通过四下移动手机来瞄准目标。配备了这款新的M8动作协处理器之后，上述这一切功能都会有所改善。 iPhone 6对于移动游戏行业而言意味着什么？ iPhone 6和iPhone 6 Plus配置的大屏幕是对游戏玩家向大屏幕安卓手机转移这个市场趋势作出的直接反应。苹果历来在游戏领域占据领先地位，大发行商和小开发商要么只发布iOS版的游戏，要么早在发布安卓版之前就先行发布iOS版。这促使苹果游戏玩家在游戏上的花费为安卓游戏玩家的5倍以上。 但是，如果越来越多的游戏玩家转向更有吸引力的安卓设备--比如三星的Galaxy手机，那么这个趋势将会发生变化。 这显然不是苹果希望看到的情况。游戏或许不是许多智能手机用户在选购手机时首先考虑的功能，但肯定是推销一款手机的功能和吸引力的最明显方式之一，即便向用户偶尔才玩玩的休闲游戏市场推销也是如此。 真正的问题在于，苹果是否能够凭借一次产品升级，来保持自己可以极大影响移动游戏行业的地位。对此我没那么有把握。虽然随着各大开发商竞相推出配合iOS 8和新款iPhone进行改进的新应用，我们可能会看到移动游戏销量出现小幅增长，但是移动游戏行业目前的大部分增长主要来自亚洲和其他地区的智能手机新用户。

自从苹果推出第一代iPhone以来，移动游戏行业就一直处于高速发展之中。据一份最新报告称，这个行业将会继续高速发展。 应用数据分析公司App Annie发布的这份报告对比了2014年第二季度和2013年第二季度的情况。报告显示，苹果iOS App Store应用商店的移动游戏收入增长了70%，谷歌Google Play应用商店的移动游戏收入增长了50%。这份报告还指出，移动游戏消费支出比其他应用有更大的增长。 据App Annie的首席执行官（CEO）伯特兰德•施密特（Bertrand Schmitt）说："虽然消费者在游戏上的支出历来比他们在其他类型的应用上的支出要多一些，在2013年第四季度，iOS和Google Play的消费者应用支出中有75%以上来自于游戏。" 因此，这个行业已经处于快速增长之中。iPhone 6和iPhone6 Plus将让苹果与安卓设备制造商处于同一起跑线上，这可能有助于留住渴望使用大屏幕手机的消费者，但是整个移动游戏市场不太可能会由于新款iPhone的推出而增长得更快一些。