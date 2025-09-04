哈萨克斯坦IT企业数量突破1.8万家

数字发展、创新和航空航天工业部部长扎苏兰·马迪耶夫指出，Astana Hub国际技术园成为行业发展的重要驱动力，目前已汇聚逾 1700家企业，其总收入达 1.2万亿坚戈，其中出口收入超过 1400亿坚戈。

目前，全国已建成 19个区域性IT中心，并在沙特阿拉伯、美国、英国、迪拜和中国设立海外平台。

在教育领域，哈萨克斯坦与麻省理工学院（MIT）合作，将人工智能课程纳入中小学教育，首先面向1—4年级，随后逐步扩展至12年级。今年5月，哈萨克斯坦举办首届全国人工智能奥林匹克竞赛（AI Olymp）。国家代表队由两支队伍组成，并在北京举行的国际比赛中斩获 3枚金牌、1枚银牌和3枚铜牌，金牌数排名与波兰、印度、越南并列第4位。

此外，哈萨克斯坦还启动了 AI Qyzmet 计划，这是中亚地区首个面向公务员的人工智能培训项目，旨在通过引入数字化工具提升公共服务效率。

数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫表示：，2024—2025年是人工智能发展的关键阶段。政府已批准至2029年的人工智能发展构想，正在制定人工智能和数字化转型战略，以及相关法律草案。

与此同时，哈萨克斯坦正在筹建 国际人工智能中心 Alem.AI，该中心将成为人才培养和科研平台，推动人工智能领域的进一步发展。

【编译：达娜】