阿克莫拉州“Jańa Dala / Green Day 2025”农业展盛大开幕

此次活动由哈萨克斯坦农业部支持，EXPO TIME有限责任公司主办，汇集了来自22个国家（包括奥地利、英国、德国、中国、荷兰、美国、法国、日本等）的200多家企业。

“Jańa Dala / Green Day 2025”展览再次证明其作为推动农业综合体发展、促进经验交流及提升国内农业国际影响力的重要战略平台的有效性。

农业部长阿依达尔别克·萨帕罗夫在开幕式上表示：- 去年，我们在这个平台上推出了新的支持措施，包括春季播种的优惠融资、租赁、担保以及信贷渠道的扩展。根据国家元首的指示，我们已于2024年11月启动2025年播种季的融资申请受理工作。我们计划将早期融资的经验转化为常态化机制。

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萨帕罗夫特别强调了农田多元化、土地资源可持续利用、灌溉技术推广及畜牧业发展等问题。今年，单一作物种植面积减少33.2万公顷，油料、豆类及饲料作物的种植面积有所扩大。灌溉农业支持计划正在积极实施，新《水资源法典》已获通过，并引入了多项优化水资源利用的措施。近年来，现代化奶牛场的数量从19个增加到88个，每年可额外生产高达60万吨牛奶。

支持措施的扩展工作持续推进：为购买种畜和流动资金贷款制定了相关计划，地区成功经验正在推广。哈萨克斯坦继续加强出口潜力，2025年取消了羊毛和皮革出口关税，15家出口企业增加了采购量。蜂蜜已获准出口欧盟，禽肉获准出口中国，另有马肉、乳制品及水产养殖产品对欧洲国家的出口谈判正在进行。

部长表示：- 我们已完成大量工作，未来还有更多任务等待。农业部与农业企业、议会及专家团体保持持续对话。“Jańa Dala / Green Day”这样的平台为我们提供了倾听彼此、完善支持措施及快速决策的重要机会。”

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展览期间，阿克莫拉州农业领域的16名优秀工作者获颁行业奖章和荣誉证书。为庆祝哈萨克白头牛种75周年，共和国商会成员受到表彰。部长还参观了展示农业动物、机械设备及作物育种成果的展区。

今年展览占地7万平方米，展示了500多件高性能机械、设备及创新解决方案。展览期间还将举办哈萨克斯坦首届兽医大会及“最佳公牛”拍卖会。

EXPO TIME有限责任公司主任阿迪尔汗·萨金巴耶夫表示：- 我们的展览无疑是农业领域最受期待的盛事之一。我们已超越区域级别，获得国际地位。得益于农业部在支持农业从业者、发展种畜养殖、推广创新及扩大出口潜力方面的系统性工作，我们得以举办如此大规模的活动。今天，展览促成了重要协议，国内农业生产者与外国同行交流经验并寻找商业伙伴，展览的主要目标已实现。

据初步统计，展览首日吸引了约1万名农民参与。

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【编译：木合塔尔·木拉提】