专家观点：哈萨克斯坦的人口结构介于中亚的青春活力与欧洲的老龄化之间

这一数据由哈萨克斯坦经济研究所区域研究与生活质量中心副主任希纳尔·托列绍娃提供。

人口老龄化是全球性的人口趋势，表现为65岁以上老年人口比例的增加。这一趋势反映了人类寿命的延长。然而，在出生率较低的国家，人口老龄化问题尤为突出，因为低出生率导致的劳动力人口减少，无法有效补充劳动市场所需的人力。

托列绍娃介绍：

“根据联合国2023年数据，欧洲、北美、澳大利亚和新西兰的65岁以上人口平均占比为19.2%，而0-14岁儿童占比仅为16.2%。这意味着这些地区的劳动年龄人口面临较大的老年抚养负担。”

相较之下，中亚地区的人口以年轻人为主。联合国2023年数据显示，塔吉克斯坦老年人口占比为3.7%，土库曼斯坦为4.3%，吉尔吉斯斯坦为5.4%，乌兹别克斯坦为5.7%。哈萨克斯坦的老年人口占比为8.8%，预计2024年将达到9.2%。

与此同时，中亚国家的儿童人口比例较高：塔吉克斯坦为36.5%，吉尔吉斯斯坦为32.7%，土库曼斯坦为31.7%，乌兹别克斯坦为30.9%，哈萨克斯坦为29.2%。

哈萨克斯坦最年轻的人口主要集中在南部和西部地区。例如，2025年初，曼格斯套州的老人占比仅为5.7%，儿童占比高达36.2%；突厥斯坦州分别为6.2%和36.3%。

托列绍娃指出：

“北部地区的人口结构与欧洲地区非常相似。北哈萨克斯坦州老年人口占比为15.7%，儿童占比为19.4%；东哈萨克斯坦州为16.3%和20.9%；库斯塔奈州为14.1%和20.5%。北部地区人口老龄化的主要原因是年轻人口的外迁。”

专家建议，针对部分地区的人口趋势，应进一步发展医疗卫生体系，关注老年人的需求，完善社会基础设施，并创造条件促进健康长寿。一些国家通过激励老年人参与劳动和公共生活，提供了值得借鉴的经验。

【编译：木合塔尔·木拉提】