专家预测：今春阿拉木图地区整体气候处于常规范围

国家气象总局阿拉木图分局气象预报处处长道列特·克谢巴耶夫16日在春季防汛准备工作新闻发布会上发布了上述季节性气候展望。

克谢巴耶夫表示，今春天气将呈现典型的季节转换特征。预计3月份该地区平均气温接近常年同期水平，仅阿拉木图州西北部可能偏高1摄氏度。4月份，阿拉木图州大部分地区气温预计较常年偏高1摄氏度，山前及山区气温则维持在正常区间。进入5月后，气温趋于平稳，全州热力条件总体符合多年气候平均值。

—春季气温波动属常见现象，今年也不例外。气温将在起伏中逐步回升，但预计不会出现极端严寒或异常酷热天气。这是正常的春季气候进程，相关部门已做好相应准备，-克谢巴耶夫说。

针对阿拉木图市的专项预报显示，3月份气温变化幅度较大：上旬夜间最低气温可能降至-5至-10摄氏度；中旬白天气温有望升至+23摄氏度；月底或将出现阶段性回冷。4月和5月平均气温将呈阶梯式稳步上升趋势。

在降水方面，预计阿拉木图市3月和4月降水量将高于常年水平。3月份常年平均降水量为72毫米，预计上旬和下旬将多次出现雨夹雪及降雨过程。4月份常年降水量为112毫米，今年预计将超过这一数值。5月份降水量则大体维持在多年平均水平，即约99毫米。

—4月和5月历来是阿拉木图降水最为集中的时期。降水偏多并不意味着突发性自然灾害，而是本地区固有的气候特征。目前发布的为趋势性预测，后续将根据最新观测资料进行动态修正，-克谢巴耶夫补充道。

据了解，气象专家综合评估认为，今年阿拉木图市及阿拉木图州春季气象条件总体处于常规波动范围之内。

【编译：阿遥】