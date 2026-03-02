专家解读：新宪法草案以人权与自由为核心构建国家发展新框架

萨德科娃表示，新宪法草案序言中提出“在古老的哈萨克土地上巩固国家地位”“伟大草原数千年历史”等表述，并非单纯的历史修辞，而是从法律层面确认国家的历史延续性与正当性。这一表述明确了国家发展的价值基础，强调哈萨克斯坦并非偶然形成的政治实体，而是在历史演进中形成、拥有自身文明传统与文化根基的国家。这种历史连续性为国家主权和领土完整提供了宪法层面的确认。

在谈及第7条关于国家世俗性质的规定时，她指出，新宪法草案进一步明确了政教分离原则，在保障宗教信仰自由的同时，确立了维护公共安全与宪政秩序的法律边界。国家不承认任何宗教为官方意识形态，公共决策必须依据法律规范而非宗教教义作出。同时，法律允许在必要情况下对宗教组织的活动进行限制，以防止极端主义、激进化或侵犯他人权利的行为。这一机制符合国际法律标准，有助于维护国家安全与社会稳定，也为保护未成年人及妇女等弱势群体权益提供了制度保障。

关于拟设立由145名议员组成的一院制议会——“库鲁尔泰”，萨德科娃认为，这一制度安排有助于提高立法效率，在全球变局加速的背景下更好回应现实需求。同时，立法程序仍将保留三读机制，确保法律质量。她指出，一院制将强化议会整体责任，比例代表制选举方式也将增强政党的组织能力与政策导向，使议会更具政治属性和代表性。在总统权力保留、议会监督加强、政府向议会负责以及人民委员会提出立法倡议等机制共同作用下，国家权力结构的平衡将得到进一步巩固。

新宪法草案还首次在宪法层面确认律师制度地位。萨德科娃强调，公正审判依赖独立司法、平等对抗和有效辩护三大支柱。将律师制度写入宪法，意味着律师成为司法体系中的宪法性参与者，有助于保障被告人与控方之间的平等，强化公民在刑事程序中的权利保障，也为律师独立执业提供制度支持。

在数字化议题方面，她指出，新宪法草案将个人数据保护与数字权利提升至宪法层级，与生命权、言论自由等基本权利并列。这一变化顺应数字时代发展趋势，有助于防止非法收集与滥用个人信息，同时为数字平台承担保护义务提供法律基础。她强调，数字安全不仅是技术问题，也是国家安全的重要组成部分。

在人力资本与科技创新方面，草案明确将其确立为国家战略优先方向。萨德科娃表示，这标志着国家发展模式由资源依赖型向知识与智力资本驱动型转型。通过强化教育投入、支持科研创新与扩大青年发展空间，将有助于促进经济多元化、提升投资吸引力并增强国家长期竞争力。

此外，新宪法草案第28条规定，未经法院裁决不得剥夺或驱逐公民住房。这一规定强化了财产权保障，尤其对弱势群体具有重要意义，也为防范欺诈侵害住房权益提供法律支撑。住房不仅是财产，更是个人生活空间与安全保障的重要基础。

在生态保护方面，草案将环境保护写入宪法，并推动在学校引入生态教育标准。萨德科娃认为，这一举措有助于形成全民节约资源、保护环境的长期意识，为推广绿色技术与可再生能源发展提供制度保障，同时提升国家投资吸引力和公共健康水平。

谈及总体评价，萨德科娃指出，新宪法草案呈现出明显的人本导向特征。人权与自由不再局限于单独章节，而成为整部宪法的意义核心。从价值层面看，草案具有进步性和前瞻性；从制度层面看，设立一院制议会、明确世俗原则、确立律师地位等改革体现出制度创新的勇气；从战略层面看，草案体现出国家发展模式向智力经济转型的方向。

她认为，新宪法草案不仅是对1995年宪法的结构性调整，更是面向新时代进行的一次价值重塑和国家治理模式的再配置，标志着哈萨克斯坦在全球变革背景下迈向更加成熟与现代化的发展阶段。

【编译：木合塔尔·木拉提】