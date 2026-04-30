哈通社北京独家：专家称阿联酋退群将成全球能源市场转型催化剂

盛力教授指出，阿布扎比方面的这一决定标志着资源管理范式的根本性转变。这意味着该国正从追随集体限产政策，转向一种在产能管理上更具灵活性的国家自主战略。

—这一举措折射出产油国在配额分配上长期积累的矛盾。阿联酋正试图通过充分释放其不断扩大的生产潜力来实现经济增长，而非继续受制于外部的限制性政策，-他强调。

盛力教授认为，虽然单一核心成员的退出不会立即导致市场剧烈动荡，但这为OPEC+机制的稳定性开创了一个先例。

—从地缘政治角度看，这反映了海湾地区内部动态的重组，特别是与沙特阿拉伯关系的再平衡，也体现了地区大国日益增长的经济自信，-他补充道。

盛力教授表示，当前的产油国被迫在追求短期利润最大化与应对全球能源转型带来的不确定性之间寻找平衡。

—阿联酋的退出并不会导致欧佩克+立即崩溃，但将成为市场转型的强力催化剂。全球能源市场正从严格的协调管控时代，步入一个更具竞争性的国家战略时代——即无论需求结构如何变化，各国生产者都将为市场份额而战，-他总结道。

【编译：阿遥】