中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:38, 29 9月 2025 | GMT +5

    皇家马德里抵达阿拉木图，球迷热情迎接

    哈萨克国际通讯社）9月28日晚，搭载西班牙皇家马德里足球俱乐部球员、教练组及随行人员的专机降落在阿拉木图国际机场。这支世界知名球队的到来吸引了大批球迷和市民前往机场迎接。

    Футболистов «Реала» накормили баурсаками в Алматы
    Фото: Almaty International Airport / telegram

    早在当天上午，热心球迷便通过航班信息确认“皇马”将乘坐伊比利亚航空公司从马德里直飞阿拉木图的IB 1401航班抵达。机场大厅内人头攒动，不少人专程携带印有球员名字的海报和身穿俱乐部球衣前来。然而，球队最终从南侧的贵宾通道走出，令部分守候在普通出口的球迷感到遗憾。尽管如此，更多支持者聚集在贵宾区外，隔着围栏和警戒线热切期待与球员们的见面。

    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform
    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform
    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    当皇家马德里球员和教练组步出贵宾厅时，迎接他们的是哈萨克传统的热情款待。机场特别准备了包尔萨克，并邀请民乐演奏者在现场演奏《欧冠联赛》主题曲。球员们品尝了传统美食，并露出愉快的神情，表达了对这一独特礼遇的喜爱。

    随后，球队登上大巴车前往下榻酒店。沿途，市民自发排成“欢迎通道”，挥手致意。警方在现场维持秩序，确保迎接活动顺利进行。

    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform
    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform
    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform
    ж
    Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

    值得一提的是，在迎接人群中不仅有年轻球迷，也有携子同来的家庭。部分球迷表示将在即将举行的比赛中支持皇家马德里，但也有不少人强调，届时会为阿拉木图的“海拉特”队加油助威。

    据悉，欧洲冠军联赛“海拉特”对阵“皇家马德里”的比赛将于9月30日21时45分在阿拉木图中央体育场举行。

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 阿拉木图
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读