皇家马德里抵达阿拉木图，球迷热情迎接

早在当天上午，热心球迷便通过航班信息确认“皇马”将乘坐伊比利亚航空公司从马德里直飞阿拉木图的IB 1401航班抵达。机场大厅内人头攒动，不少人专程携带印有球员名字的海报和身穿俱乐部球衣前来。然而，球队最终从南侧的贵宾通道走出，令部分守候在普通出口的球迷感到遗憾。尽管如此，更多支持者聚集在贵宾区外，隔着围栏和警戒线热切期待与球员们的见面。

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

当皇家马德里球员和教练组步出贵宾厅时，迎接他们的是哈萨克传统的热情款待。机场特别准备了包尔萨克，并邀请民乐演奏者在现场演奏《欧冠联赛》主题曲。球员们品尝了传统美食，并露出愉快的神情，表达了对这一独特礼遇的喜爱。

随后，球队登上大巴车前往下榻酒店。沿途，市民自发排成“欢迎通道”，挥手致意。警方在现场维持秩序，确保迎接活动顺利进行。

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

值得一提的是，在迎接人群中不仅有年轻球迷，也有携子同来的家庭。部分球迷表示将在即将举行的比赛中支持皇家马德里，但也有不少人强调，届时会为阿拉木图的“海拉特”队加油助威。

据悉，欧洲冠军联赛“海拉特”对阵“皇家马德里”的比赛将于9月30日21时45分在阿拉木图中央体育场举行。

【编译：达娜】