哈萨克斯坦代表团访美期间签署双边协议30份

哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与Groq, Inc.公司签署合作备忘录，协议由哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫和Groq公司首席执行官兼创始人乔纳森·罗斯共同签署。

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

DDH (North America) Inc.（GDA集团成员）总裁安基特·乔希与Alatau City Bank股东、投资者维亚切斯拉夫·金签署互谅互解备忘录，达成3亿美元协议。

Air Astana航空公司与波音公司签署互谅互解备忘录，旨在更新并扩展长途机队至18架波音787-9飞机。该文件由“萨姆鲁克-卡泽纳”股份公司董事会主席努尔兰·扎库波夫和波音公司销售副总裁保罗·里吉签署。

此外，“Tau-Ken Samruk”石油天然气公司总经理纳里曼·阿布萨梅托夫与Cove Capital – Cove Kaz Capital Group LLC投资公司管理合伙人皮尼·阿尔特豪斯签署协议，共同开发位于卡拉干达州的北卡特帕尔和上凯拉克蒂钨矿床。该项目投资额约11亿美元。

Freedom Holding Corp.首席执行官提穆尔·图尔洛夫与英伟达公司全球人工智能倡议副总裁卡莉斯塔·雷德蒙德签署价值约20亿美元的合作备忘录。

在教育和科学领域，签署了一系列旨在扩大哈萨克斯坦国际合作的专用文件，与亚利桑那州立大学、科罗拉多矿业学院、Coursera、OpenAI、Freedom Group Inc.及其他合作伙伴签署的文件总价值约5000万美元。

1Thirty Holding (AsiaColor)与BCIU签署互谅互解备忘录，旨在在美国实施垂直整合化学综合体建设项目。投资规模约1.3亿美元。

哈萨克斯坦人工智能和数字发展部与Beeline Kazakhstan签署互谅互解备忘录，引入Starlink公司的Direct to Cell技术，这将允许用户无需额外设备即可在偏远地区保持连接。这将是数字基础设施发展和确保全国通信可及性的重要一步。

签署的文件体现了哈萨克斯坦与美国之间的高水平信任，并确认了伙伴关系在投资、创新和技术合作发展方面的战略方向。此前，哈萨克斯坦工业和建设部、“巴伊铁列克”国家管理控股股份公司、“AgromashHolding KZ”股份公司、“欧亚集团”股份公司与约翰迪尔公司签署了价值25亿美元的工业合作创建和发展战略协议。该协议计划在库斯塔奈和突厥斯坦的AgromashHolding KZ公司生产至少3000台约翰迪尔农业机械，建设三个服务中心，发展人员培训体系，并将哈萨克斯坦共和国认定为约翰迪尔公司在独联体国家农业机械备件供应区域枢纽。

【编译：木合塔尔·木拉提】