总统接见劳动和社会保障部部长

斯维特拉娜·扎克珀娃向托卡耶夫总统就国内的社会和劳工领域发展状况，以及该部门未来工作计划等进行了汇报。

此外，扎克珀娃谈到了增加就业的相关措施。目前，到2029年公民就业计划已完成83%。过去五年，已有270万人获得就业。一项区域路线图和年度关键绩效指标正在实施，旨在创造更多高质量就业岗位。

据他介绍，今年前10个月，定向社会援助的受益人数减少了30%。因此，可以将资源重新分配给真正需要帮助的人。目前，已有28.51万人获得了此类援助。为此，将支出271亿坚戈。

部长还宣布，职业伤害减少了 6.5%，致命事故减少了 4.5%。根据公布的数据，超过 52.2 万人通过社会服务门户网站获得了服务，2.7 万名市民寻求了残疾人出租车的帮助。

此外，今年基本养老金已提高至最低生活保障金的70%。养老金将根据通货膨胀率每年进行调整。雇主缴纳的强制性养老金缴款比例将逐步提高，到2028年将达到5%。目前，65%的就业人口已缴纳累积养老基金。

劳动和社会保障部长汇报了国家元首发表的国情咨文中各项任务的落实进展情况。该部正积极致力于建立公共服务单一数字平台。这将有助于为有需要的公民提供更有针对性的援助，并提高各项支持措施的有效性。

最后，总统向扎克珀娃下达了具体工作指示。

【编译：小穆】