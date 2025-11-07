哈萨克斯坦将加入《亚伯拉罕协议》

据美国媒体Axios报道，哈萨克斯坦与以色列建立外交关系已有30多年。而华盛顿方面认为，这项新协议将成为宗教宽容与跨区域对话的象征。

白宫指出，哈萨克斯坦的加入将成为加沙地带战争后，重建国际社会对以色列支持方向上的第一步。一位美国官员表示，新的穆斯林国家加入协议将有助于巩固以色列的合法性，并成为推动该地区和平与合作的重要一步。

🇰🇿🇺🇸New: Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev is expected to announce during a meeting with President Trump on Thursday that his country will join the Abraham Accords, U.S. officials tell me. My story on @axioshttps://t.co/fkVtqI7B1Z — Barak Ravid (@BarakRavid) November 6, 2025

以色列此前已分别与阿联酋、巴林和摩洛哥签署关系正常化协议，这被视为唐纳德·特朗普第一任总统任期内的主要外交成就之一。

目前，华盛顿正致力于扩大《亚伯拉罕协议》的参与范围，重点推动区域合作和宗教间相互理解。

【编译：阿遥】