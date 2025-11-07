中文
    01:57, 07 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦将加入《亚伯拉罕协议》

    哈萨克国际通讯社讯）据哈通社记者援引总统府新闻局消息报道，哈萨克斯坦将加入《亚伯拉罕协议》。这一举措是在美国支持下，为振兴《亚伯拉罕协议》、并将其打造为以色列与阿拉伯及穆斯林世界之间合作平台的重要一步。

    哈萨克斯坦将加入《亚伯拉罕协议》
    Photo credit: Whitehouse.gov / Tia Dufour

    据美国媒体Axios报道，哈萨克斯坦与以色列建立外交关系已有30多年。而华盛顿方面认为，这项新协议将成为宗教宽容与跨区域对话的象征。

    白宫指出，哈萨克斯坦的加入将成为加沙地带战争后，重建国际社会对以色列支持方向上的第一步。一位美国官员表示，新的穆斯林国家加入协议将有助于巩固以色列的合法性，并成为推动该地区和平与合作的重要一步。

    以色列此前已分别与阿联酋、巴林和摩洛哥签署关系正常化协议，这被视为唐纳德·特朗普第一任总统任期内的主要外交成就之一。

    目前，华盛顿正致力于扩大《亚伯拉罕协议》的参与范围，重点推动区域合作和宗教间相互理解。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 外交 哈萨克斯坦与中东 美国 政治 以色列
