    12:08, 22 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦将新建4家制药工厂

    哈萨克国际通讯社讯）在落实国家元首关于提升制药领域本土生产比重的指示框架下，哈萨克斯坦政府已批准实施4个大型制药投资项目，推动药品生产本地化。

    据哈萨克斯坦卫生部新闻处通报，上述项目将与AltINFARM有限责任公司、MSP-ROMPHARM有限责任公司、Abdi Ibrahim Global Pharm有限责任公司以及诺贝尔阿拉木图制药厂股份公司在既有合作协议框架内推进。

    根据已获批项目，总投资额约1730亿坚戈，预计将创造约675个就业岗位。新建制药企业计划生产356种药品，涵盖多个治疗领域。

    4家制药工厂将分别落户阿拉木图市以及突厥斯坦州和阿拉木图州。生产线将包括用于治疗肿瘤和糖尿病的药品，以及免疫生物制剂、抗病毒、抗贫血、镇痛、抗炎、抗感冒和抗菌类药物。同时，项目还计划按照国际GMP标准生产活性药用成分和生物制剂。

    值得注意的是，在总体规划中，将重点生产72种社会意义重大的基本药物，被视为提升国家医疗体系药品安全性和稳定性的关键举措之一。

    卫生部表示，相关投资项目的实施将显著提高国产药品在国内市场中的占比，降低制药行业对进口的依赖，稳定药品供应体系，并为民众提供更加可负担、质量可靠的本土药品。

    【编译：达娜】

