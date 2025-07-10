阿斯塔纳将举办ASTANA TRIATHLON half铁人三项赛

根据赛事规则，参赛选手需依次完成三个阶段的比赛项目：游泳1.9公里、自行车骑行90公里、跑步21.1公里。

阿斯塔纳铁人三项联合会秘书长扎纳特·霍贾赫梅托夫表示，ASTANA TRIATHLON half是一项面向首都市民、游客以及来自哈萨克斯坦各地和邻近国家运动员的大型赛事。为保障参赛选手安全，组委会在赛道沿线设置了转换区，并安排救护车随时待命。

为进一步推广铁人三项运动，赛事还设有不同年龄组的比赛。各年龄段选手将参加与正式组相同的赛程，即游泳1.9公里、自行车90公里、跑步21.1公里。年龄分组包括：18-29岁、30-39岁、40-49岁、50-59岁及60岁以上组别，男女选手分别竞技。此外，赛事还将迎来男子、女子及混合接力队的参与。

根据参赛者的年龄和性别，各组别优胜者将获得奖牌和荣誉证书。

据此前报道，7月19日至20日，阿斯塔纳将举行马奶节，届时，国内约50家马奶生产商将齐聚阿斯塔纳，活动预计将吸引5至6万名参观者。

【编译：阿遥】