哈萨克斯坦拟将部分卡沙甘原油改向中国出口

据官方消息，虽然此次事件影响了里海管道联盟位于新罗西斯克港的部分海上终端设施，但出口并未完全中断，装船工作仍通过现有港口基础设施在安全措施下继续进行。

- “目前，能源部正与发货方开展紧急协调工作，对原油出口量进行重新分配，其中包括将部分卡沙甘原油转向中国。能源部正对局势保持全程监控。” - 能源部表示。

值得一提的是，11月29日阿斯塔纳时间06:06，里海管道联盟新罗西斯克附近海上基础设施遭受远程操控水上载具袭击，导致二号外海泊位装置（VPU-2）严重受损。事发后，哈萨克斯坦政府已将相关情况置于重点关注范围。

随后，哈萨克斯坦外交部于11月30日就此事件提出正式抗议。

此外，在维也纳举行的欧安组织外长理事会期间，哈萨克斯坦外长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与乌克兰外长进行了短暂会面，双方也讨论了里海管道联盟遭袭相关情况。哈方表示将在外交渠道框架内继续就此事保持沟通。

【编译：达娜】