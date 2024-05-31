突厥斯坦州将建成哈国最大的温室大棚

双方围绕旨在确保农业粮食安全的联合项目的落实等问题交换了意见。

值得一提的是，Eco-Culture公司是在封闭土壤环境中培育环保蔬菜领域实现了连续13年高速发展的大型企业之一。该企业每年可生产30万吨产品。

该企业对哈萨克斯坦的投资，以及对实际项目的支持，将对哈萨克斯坦经济的发展带来良好的影响。

目前，该企业正在突厥斯坦州投资建设一座大型温室项目。该项目第一期工程占地面积51公顷，建成后可每年生产2.8万吨番茄。

会谈期间，双方就后续建设占地500公顷的温室项目进行了讨论。该项目投产后，可实现年产24万吨蔬菜。其产品将供应哈国国内市场，并通过物流配送中心协调渠道出口国外。

预计项目一期工程将在明年年底前投入使用。

亚历山大·鲁达科夫表示，该项目将成为全球最大的温室大棚之一，并为当地提供7000多个工作机会。他强调称，Eco-Culture公司将在为突厥斯坦州当地提供具有竞争力的工作机会的同时，在承担企业社会责任的框架内为该地区的发展做出重大贡献。

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫则表示，保障食品安全，为居民提供质优价廉的产品是政府工作的重中之重。

- 由于人口增长，世界各地对食物的需求不断增加。我们有充分的机会供应国内市场和出口产品。今天，我们的目标是在充分满足国内需求的同时，把农业产业提升到一个新的水平，进一步增加出口量。在这个方向上，我们有兴趣吸引投资者，并准备支持大型项目的实施。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】