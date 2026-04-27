哈萨克斯坦将成立“国家数字遗产”基金

据文化和信息部消息，根据国家元首在第五届国家库鲁尔泰上的指示，目前正在开展“国家数字遗产”倡议的概念和组织工作。目前，平台架构、集成机制和法律框架正在制定中。平台的上线时间将取决于上述工作的成果，以及必要的技术和法律程序的完成情况。

消息称，该平台将与现有的国家和行业信息系统集成，包括电子档案馆、电子图书馆、电子博物馆系统，以及国家机关、科研和教育机构的数据库。此外，正在考虑基于阿斯勒穆拉国家档案馆创建一个相应的门户网站。人工智能技术的应用将实现数据处理和系统化流程的自动化，扩展搜索和分析能力，并提高哈萨克语数字内容的质量和可访问性。在此过程中，将特别关注知识产权保护、防止未经授权使用资料以及确保哈萨克斯坦共和国的数据主权等问题。

- 因此，“国家数字遗产”基金是一项旨在保护历史记忆、系统化文化遗产并使其可供公民、研究人员以及分析和人工智能解决方案开发人员使用的战略项目。各地区开展的数字化工作将在中央层面进行协调，涵盖标准、基础设施和数据保护等方面，并将作为确保国家数字遗产完整性和质量的基础。-文化和信息部称。

【编译：小穆】