哈萨克斯坦将设立未成年人暴力受害者一站式援助中心

据哈萨克斯坦教育部新闻处消息，这些服务中心将在对儿童友好的环境中，集中提供包括初步心理辅导、司法医学鉴定以及在相关专业人员参与下开展询问等一系列必要服务。通过整合资源，受害儿童无需辗转多家机构，有助于避免在取证和调查过程中遭受二次心理创伤。

该项举措已写入2025年12月30日由国家元首签署的《哈萨克斯坦共和国关于预防违法行为法》。相关条款将自2026年3月2日起正式生效。近期，有关部门将批准服务中心运行规则，并计划在各地区分阶段推进设立工作。

此外，在该法律框架下，还制定了识别和帮助遭受暴力、虐待、欺凌或成为相关事件目击者的未成年人的具体程序。文件明确了发现此类儿童的机制、提供援助的流程，以及国家机关、教育机构、111热线中心、儿童权利专员及地区专员之间的协作算法。

有关部门表示，这一跨部门联动机制将有助于实现快速响应，确保受影响儿童能够及时获得全面支持与保护。

【编译：木合塔尔·木拉提】