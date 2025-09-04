15:48, 04 9月 2025 | GMT +5
阿拉套市将成为哈国及中亚的投资与创新中心——波兹姆巴耶夫
（哈萨克国际通讯社讯）9月4日，政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫表示，为进一步提升阿拉套市的投资吸引力，政府正考虑借鉴阿斯塔纳国际金融中心的成功模式。
—目前，阿拉套市特殊地位的授予工作正在推进，这将有助于把阿拉套市打造为哈萨克斯坦新的经济增长极。超过9万公顷的土地将用于建设完善的生态体系，以及商业、绿色产业、工业和学术中心。为增强投资吸引力，政府已研究在该项目中引入阿斯塔纳国际金融中心模式的可能性。与此同时，一个农业加工与物流枢纽也将设立，并将发展成为有机农产品的国际出口平台。-波兹姆巴耶夫在2025年阿斯塔纳金融日国际论坛上指出。
他还强调，阿拉套市未来计划建设国际教育、医疗和旅游中心。
—这些中心将成为企业、专业人才和创新团队的主要聚集地，并对整个城市经济产生强大的乘数效应。依托契合商业需求的现代化基础设施、透明稳定的营商环境以及政府的支持，阿拉套市有望成长为哈萨克斯坦乃至中亚地区的重要投资与创新中心之一。-波兹姆巴耶夫说。
当天，2025年阿斯塔纳金融日（Astana Finance Day）国际论坛在阿斯塔纳开幕。本届论坛主题为“奠定未来的资本”，巧妙利用“capital”一词的双重含义：一是阿斯塔纳作为哈萨克斯坦首都（capital），是连接东西方的快速发展金融中心；二是资本（capital）作为可持续增长的驱动力。在全球资本竞争日益激烈的背景下，高效利用资源成为应对气候变化、经济增长和技术进步等挑战的关键。
【编译：阿遥】