阿拉套市将成为哈国及中亚的投资与创新中心——波兹姆巴耶夫

—目前，阿拉套市特殊地位的授予工作正在推进，这将有助于把阿拉套市打造为哈萨克斯坦新的经济增长极。超过9万公顷的土地将用于建设完善的生态体系，以及商业、绿色产业、工业和学术中心。为增强投资吸引力，政府已研究在该项目中引入阿斯塔纳国际金融中心模式的可能性。与此同时，一个农业加工与物流枢纽也将设立，并将发展成为有机农产品的国际出口平台。-波兹姆巴耶夫在2025年阿斯塔纳金融日国际论坛上指出。