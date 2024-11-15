托卡耶夫总统：哈萨克斯坦将成立马产业研究机构

-哈萨克斯坦有很多马品种。其中，与哈萨克人世代共存的Zhaby品种占有特殊的地位。后来，Kostanai、Koshym和Mugalzhar品种加入。各马种都有各自的独特性。我此前说过，Adai马种是曼格斯套地区宝贵的财富。并指示，为向全世界展示采取相关措施。目前，Adai马已注册为新的马种。-他说。