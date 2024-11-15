17:28, 15 11月 2024 | GMT +5
托卡耶夫总统：哈萨克斯坦将成立马产业研究机构
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日在首届农业生产者论坛上谈及良种马产业发展问题。
总统表示，哈萨克人祖古以来特别看重马。
-我们的整个历史都是用马蹄书写的。总的来说，哈萨克人的运输工具和食物都与马密切相关。众所周知，马奶可以治疗多种疾病。当前，全国马匹数量正在不断增加，这是一个良好的趋势。-托卡耶夫说。
国际元首还谈及了马产业面临的难题。
-然而，优种马的比例还不到1%。也就是说，420万匹马中，只有4万匹是优种马。因此，必须重视畜牧业的优种化。-他说。
讲话中，托卡耶夫总统指示成立马产业研究机构。
-哈萨克斯坦有很多马品种。其中，与哈萨克人世代共存的Zhaby品种占有特殊的地位。后来，Kostanai、Koshym和Mugalzhar品种加入。各马种都有各自的独特性。我此前说过，Adai马种是曼格斯套地区宝贵的财富。并指示，为向全世界展示采取相关措施。目前，Adai马已注册为新的马种。-他说。
托卡耶夫总统表示，Kostanai马种当前面临重大困难，仅剩280匹。
-因此，在增加马匹数量的同时，提高马匹品种也是一项重要任务。今年，我们批准了有关良马品种保护和繁育的法案。接下来，我们还将在该领域迈出重要一步。我已向政府下达了成立马产业研究机构的工作任务。资深专家长期以来一直提出这一问题。相关机构应在短期内探究该问题，确定相关举措。-他说。
【编译：小穆】