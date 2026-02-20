中文
    哈萨克斯坦铁路产品将出口巴基斯坦

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦铁路基础设施成品出口持续增长。本国企业目前正向中亚国家及俄罗斯供应轨道扣件和钢筋混凝土轨枕，并积极拓展新的海外市场，其中包括巴基斯坦。

    相关内容是在阿拉木图召开的出口商论坛上介绍的。论坛围绕降低对原材料依赖、提升成品出口比重展开讨论。推动经济多元化、扩大高附加值加工产品出口，是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的重点任务之一。

    “Bent”公司总裁丁穆罕默德·库济耶夫表示，完整套装轨道扣件已成为企业当前的主要出口产品。借助QazTrade及贸易和一体化部的支持，公司已在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦建立稳定供货渠道，并开始向俄罗斯出口产品。

    他介绍称，公司去年还赴伊朗和土库曼斯坦开展经贸考察，目前正与潜在合作伙伴进行积极谈判。2025年企业出口额约为500万美元，计划在2026年提升至800万美元，并启动向巴基斯坦市场的出口。

    QazTrade总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫指出，该方向与国家提出的经济多元化目标密切相关。机构持续对各行业出口潜力及全球需求进行系统分析，重点支持具有竞争力的加工产品扩大海外市场份额。

    QazTrade方面表示，此类项目表明哈萨克斯坦成品出口已进入新阶段。机构将继续为企业提供从组织贸易代表团、商务谈判到开拓海外市场的系统性支持。

    【编译：达娜】

