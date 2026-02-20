哈萨克斯坦铁路产品将出口巴基斯坦

相关内容是在阿拉木图召开的出口商论坛上介绍的。论坛围绕降低对原材料依赖、提升成品出口比重展开讨论。推动经济多元化、扩大高附加值加工产品出口，是总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的重点任务之一。

“Bent”公司总裁丁穆罕默德·库济耶夫表示，完整套装轨道扣件已成为企业当前的主要出口产品。借助QazTrade及贸易和一体化部的支持，公司已在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦建立稳定供货渠道，并开始向俄罗斯出口产品。

他介绍称，公司去年还赴伊朗和土库曼斯坦开展经贸考察，目前正与潜在合作伙伴进行积极谈判。2025年企业出口额约为500万美元，计划在2026年提升至800万美元，并启动向巴基斯坦市场的出口。

QazTrade总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫指出，该方向与国家提出的经济多元化目标密切相关。机构持续对各行业出口潜力及全球需求进行系统分析，重点支持具有竞争力的加工产品扩大海外市场份额。

QazTrade方面表示，此类项目表明哈萨克斯坦成品出口已进入新阶段。机构将继续为企业提供从组织贸易代表团、商务谈判到开拓海外市场的系统性支持。

【编译：达娜】