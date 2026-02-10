阿萨乌巴耶娃将首次代表哈萨克斯坦出战女子世界冠军候选人赛

阿萨乌巴耶娃表示，获得个人第三座闪电棋世界冠军奖杯，是她职业生涯中最艰难的成就之一。该项赛事采用了全新的竞赛赛制，在瑞士轮预赛结束后，排名前四的棋手晋级淘汰赛阶段。这场比赛对于获得世界冠军候选人赛参赛资格具有决定性意义。

—当我闯入决赛时，我就知道自己已经拿到了候选人赛的入场券。核心目标虽然已经达成，但我并不想输掉决赛。我认为自己在半决赛和决赛中都表现得非常自信。尽管如此，这仍是我夺得的所有世界冠军头衔中难度最大的一次竞赛，-比比萨拉坦言。

在谈及国际赛事表现时，她还特别提到了此前在荷兰举行的维克安泽国际象棋大赛。她认为，这是国际象棋赛历中最具权威性和挑战性的赛事之一。

—我在总排名中位列第五，并战胜了本届锦标赛冠军。这对我来说是一个非常重要的结果，也显著提升了我的等级分排名，-她补充道。

谈到近期计划，阿萨乌巴耶娃透露，她将于近日启程前往德国，参加一场菲舍尔任意制国际象棋表演赛，随后将继续投入到女子世界冠军候选人赛的冲刺备战中。

—候选人赛至关重要，全球仅有八位顶尖女棋手获得参赛资格。我非常荣幸能代表哈萨克斯坦首次站上这个舞台。参赛阵容包括三名印度棋手、两名俄罗斯棋手、两名中国棋手和我本人。我已经开始了针对性训练。我的目标非常明确：赢得这项赛事，并获得挑战现任世界冠军的资格，-阿萨乌巴耶娃坚定地表示。

据介绍，她目前的备战强度高达每天8至9小时，整个保障团队由11名教练及陪练伙伴组成。

在发布会上，哈萨克斯坦国际象棋联合会执行董事古丽米拉·达乌列托娃通报称，2025年，哈萨克斯坦将举办一系列大型国际象棋国际赛事。其中，世界大学生国际象棋锦标赛将在阿拉木图举行，届时来自牛津大学、哈佛大学以及中国、印度、俄罗斯多所顶尖高校的代表队，将与两支哈萨克斯坦本土队伍同台竞技。

此外，突厥国家国际象棋协会已正式成立，其成员国包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。该协会的首场联合赛事计划于今年4月在突厥斯坦市举行。

根据公开资料，国际象棋世界冠军候选人赛是由国际棋联（FIDE）主办的选拔世界冠军挑战者的顶级个人赛事，每两年举办一次。赛事通常采用双循环赛制或对抗淘汰赛制，参赛棋手多为通过世界杯、大瑞士制赛等渠道产生的八名顶尖选手，最终胜者将获得参加国际象棋世界冠军赛、挑战现任世界冠军的资格。双循环赛制下，每盘棋时限分为两个阶段：前40步共120分钟，其后30分钟包干，每步加30秒。自2022年起，赛事引入快棋加赛规则以打破平局；2024年，对入围标准作出调整，新增等级分最高者等选拔途径。2026年国际象棋女子世界冠军候选人赛将于3月底在塞浦路斯开赛。

【编译：阿遥】