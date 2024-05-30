突厥斯坦市将被授予特殊地位 法案已提交议会审议

这项名为《关于突厥斯坦市特殊地位法》的法案以获得哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫的签署。

该法案草案是根据国家元首在对突厥斯坦州进行的工作视察期间所做出的指示拟定的。

该文件旨在明确突厥斯坦市作为哈萨克斯坦精神文化和历史中心城市的地位，并推动其发展，确立该城市国际重要性的法律基础。

法案的通过，将有助于对突厥斯坦市范围内各项具有历史文化意义的设施，包括对处于亚萨维陵寝区域内属于世界文化遗产保护范围的各类古迹进行保护的系统性措施和机制的完善和提升。

此外，还将进一步规范对陵寝周边区域开展考古科研和学术研究活动的规则秩序。

与此同时，该法律草案将在保护城市文化遗产的同时，推动该市的现代化，发展传统手工艺，发展和促进突厥斯坦市成为精神文化、历史和旅游中心。

为确保亚萨维陵寝及其周边历史古迹、古城街道布局不受破坏，保存其历史原貌，已明确规定古迹保护区范围内所有新建建筑的高度不得超过7米，且不得修建与历史古迹规模、色彩、建筑材料不相适应的建筑物。

为了保存和保护突厥斯坦市的历史文化遗产，根据历史文化遗产保护和利用领域的立法，为每个文物设立了保护区。

除此之外，还将创建历史建筑参考图和历史文化遗产相关地区的地图方案，这些都将纳入城市总体规划。

同时，将禁止在突厥斯坦市范围内进行任何可能威胁到历史文化遗产对象的建设和经济活动。

为了为子孙后代保存考古遗迹的完整性、原创性和价值，将创建突厥斯坦市考古遗迹保护区。

对纳入考古遗迹保护区的遗迹的保护政策，将基于对考古遗迹进行定期检查、初步护理和维护的计划。

此外，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫还签署了向国会提交《就<关于突厥斯坦市特殊地位法>而针对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案的决议。

该法律修正案旨在为保护突厥斯坦市的共和国精神文化和历史中心地位创造有效的制度环境，扩大相关领域授权机构以及地方代表和执行机构的部分权限。

在该修正案的框架内，提议为相关机构在授予土地使用权、开展旅游活动、建立突厥斯坦斯坦市考古遗迹保护区等问题上提供额外的权限。

2021年，根据突厥国家组织非正式峰会的决议，哈萨克斯坦突厥斯坦市被授予突厥国家文化首都地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】