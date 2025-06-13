哈萨克斯坦将制定教育系统引入人工智能工具的国家政策

他说，人工智能在教育系统的研发和引入，正在依据《2024—2029年人工智能发展构想》以及《2023—2029年学前教育、中等教育、职业教育、高等教育及科学发展构想》的总体框架推进。目前，教育部正制定一项国家政策文件，明确人工智能工具在教育系统中的引入目标、原则及应用层级。在此背景下，已对更新后的初中等教育国家通用强制标准进行了修订，以纳入人工智能相关要素、能力导向教学方法及STEM教育方向。

别克帖诺夫指出，目前包括AI Kitap、MyIDP、TopIQ.kz等在内的多个数字教育平台，正基于人工智能技术研发新一代数字教科书。这类教科书将具备自动生成任务、内容个性化、概念可视化，以及针对学生个体特征进行内容调整等功能。

他补充表示，此外，还在开发和引入可对学习材料的结构、术语及格式进行自动分析的人工智能算法。为推动人工智能在教育领域的科学应用，政府已组建一个由信息技术专家、教育领域作者及研究人员组成的专门工作组。该工作组将开展专项研究，并制定关于数字伦理与人工智能使用的指导方法。

据此前报道，政府总理别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦将设立人工智能研究所，防范人工智能对教育系统潜在风险。

【编译：阿遥】