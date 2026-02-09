哈萨克斯坦拟将电动滑板车正式纳入交通工具管理体系

会议重点讨论了将电动滑板车正式认定为交通工具的立法调整。相关新规计划自7月1日起生效，将对租赁电动滑板车的使用设立统一且强制性的标准，同时为企业设置过渡期，以便逐步适应新要求。

会议还围绕交通事故预防、用户行为监管、数字化监控机制引入以及共享滑板车运营商责任强化等议题展开讨论。与会人员指出，替代性交通工具的普及，在提升城市出行便利性的同时，也伴随着交通事故和行政违法行为数量的增长。

阿拉木图市警察局局长艾登·卡布杜尔迪诺夫表示，相关举措并非限制城市出行，而是对其进行更安全、有效的管理。他指出，电动滑板车已成为道路交通的完整参与者，因此应当像其他交通工具一样，适用明确且具有约束力的规则。

警方数据显示，2025年阿拉木图市共发生386起涉及电动滑板车的交通事故，400余人受伤。因违反交通规则，执法部门对滑板车使用者开具了2.4万余份行政处罚单，并将1万余辆电动滑板车送至专用停放点。

会议期间，还讨论了对共享滑板车运营商提出的具体要求，包括引入强制保险、为电动滑板车设置编号标识、应用地理围栏系统以及与内务部数据库进行系统对接等措施。警方指出，此前对轻便摩托车实施的严格监管已证明其有效性，同样的管理模式也将适用于电动滑板车。

会议最后，各方一致同意继续加强协作，推进预防性执法和宣传工作，确保企业和用户能够分阶段适应新的管理要求，共同提升城市道路交通安全水平。

【编译：达娜】