哈萨克斯坦将新增对华航线 强化全球航运地位

她透露，近期将与中、乌两国民航主管部门举行双边会谈。

—我们希望开通新的航线，为国内航空公司创造更多机遇。计划不仅包括加密航班，还将扩大航线覆盖范围。-托姆皮耶娃表示。

她指出，哈中双方民航当局已签署“开放天空”协议，使航班数量得以翻倍增长，并为新航线和新航空公司准入创造了条件。

会议期间，双方还探讨了吸引航空业投资的措施，包括建设航空枢纽等议题。

—哈萨克斯坦地理位置优越，发展航空货运将有助于巩固我们在全球航空网络中的地位。-托姆皮耶娃补充说。

值得一提的是，本届会议是在“中亚+中国”（C5+1）合作机制框架下举行的，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和中国的民航官员，以及民航服务和空中导航领域的代表齐聚阿斯塔纳。

会议议题包括飞行安全保障、交通与过境一体化发展、航空专业人才培养、中国与中亚国家间国际航线网络拓展、新技术引进、可持续航空发展，以及在2024年哈萨克斯坦倡议成立的欧亚民航大会框架下的合作等。该组织旨在帮助中亚国家在与国际民航组织、欧盟委员会、国际航空运输协会等国际机构的合作中形成统一立场。

据了解，“中亚—中国”民航领域合作小组首次会议于去年6月在中国西安举行。

【编译：阿遥】