哈萨克斯坦将强化对洪水的预警和防范工作

根据会议结论，哈萨克斯坦将围绕防范洪灾问题制订一系列IT技术解决方案。

其中包括SKYMAX 防洪系统和数字洪水流量图方案，用于向发生紧急情况的地区发布紧急通知和调度救援服务等。

此外，为了监控水资源保护区地块使用情况，将上线包含水体和地籍数据hydro.gov.kz门户网站平台。地方政府机构将负责对水资源保护区内违规建造的房屋进行拆除或者迁移的工作。

副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫向执行机关下达了明确指示，要求不得在水资源保护区和已被标注的水体周边500米内划拨地块用于其他任何用途。

为了进行有效的水文监测，水文站数量将增加。在现有 377 个水电站基础上，将新增 139 个水利设施，这些设施将安装在洪水易发地区和跨境河流上。

国家气象总局下属的水文服务部门，将被并入根据总统指示新成立的哈萨克斯坦国家水文地质局。目前该问题仍处于讨论阶段。

在预测洪水信息方面，获得国际专家的支持非常重要。来自荷兰的一个科学家小组从今年水灾发生的第一天起，就一直在哈萨克斯坦开展工作，他们很快将提出一项洪水风险管理联合计划。

会议期间，副总理听取了有关部门关于成立水工建筑物利用专业机构的情况汇报，并向有关部委部署了多项任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】