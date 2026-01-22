哈萨克斯坦将建设新高速公路 提升国家过境运输能力

在克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘公路项目实施过程中，全长约400公里的公路中，位于克孜勒奥尔达州境内的192公里路段已建成并投入使用，其余208公里正在进行施工。该项目计划于2026年底前全面通车。

交通部表示，自2026年起，哈萨克斯坦将启动多项重大公路建设项目。其中包括在西欧—中国西部国际运输走廊框架内，新建克孜勒奥尔达—阿克托别方向的四车道高速公路；同时，卡拉干达—杰兹卡兹甘公路将分阶段拓宽至四车道。此外，为缓解南部地区交通压力，还将实施绕行萨雷阿加什市的公路建设项目。

相关项目将按照“交钥匙”原则整体实施。

目前，与国际金融机构相关的前期谈判工作已全部完成，项目正处于招标阶段，建设和安装工程预计将于2026年下半年启动。

全长超过500公里的别伊涅乌—谢克谢乌勒公路项目被列为重点监管工程。目前，该项目的可行性研究已完成，并获得国家专家评审的积极结论。待全部审批程序结束后，将正式启动建设。

交通部强调，所有公路建设项目的推进情况均处于部门的严格监督之下。

【编译：达娜】