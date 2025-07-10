哈萨克斯坦将举办Green Day 2025农业展

本届展会预计吸引来自20多个国家的200余家企业，以及5000多名农业与农业商业领域的专业人士参与。展会将通过“农业机械与设备”“种植业”“畜牧业”“高效公顷”四大板块，展示哈萨克斯坦及全球农业领域最具前景的发展方向。

展会期间，将展出500多种农业机械及广泛应用的高科技设备，并进行现场演示。此外，活动还将介绍畜牧业、遗传育种、兽医学、农艺学、农业化学及有机农业的最新成就与技术创新。

展会还将聚焦全球农业生产新趋势，包括数字化种植技术、生物作物保护、奶牛场机器人化、土壤分析传感器技术、农业无人机应用扩展，以及为农民设计的现代化越野车与皮卡。

除内容丰富的商务活动外，“Jańa Dala / Green Day ‘2025”还将为观众带来科学实践内容与精彩的展示节目。其中包括肉牛品种全国竞赛——“新田野/绿色日2025最佳公牛”，黑安格斯、哈萨克白头牛、QALMAQ Meat大师班及比赛，农业动物展览等活动。

此外，展会期间还将举办哈萨克斯坦首届兽医专业大会。

【编译：木合塔尔·木拉提】