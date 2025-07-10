12:52, 10 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦将举办Green Day 2025农业展
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部消息， “Jańa Dala / Green Day ‘2025”专项农业展将于7月17日至18日在阿克莫拉州“阿克特克”股份公司示范田举行。自2013年以来，这一田间日形式的传统农业论坛已成为展示哈萨克斯坦农业生产现代化技术、高效设备及创新成果的最大示范平台。
本届展会预计吸引来自20多个国家的200余家企业，以及5000多名农业与农业商业领域的专业人士参与。展会将通过“农业机械与设备”“种植业”“畜牧业”“高效公顷”四大板块，展示哈萨克斯坦及全球农业领域最具前景的发展方向。
展会期间，将展出500多种农业机械及广泛应用的高科技设备，并进行现场演示。此外，活动还将介绍畜牧业、遗传育种、兽医学、农艺学、农业化学及有机农业的最新成就与技术创新。
展会还将聚焦全球农业生产新趋势，包括数字化种植技术、生物作物保护、奶牛场机器人化、土壤分析传感器技术、农业无人机应用扩展，以及为农民设计的现代化越野车与皮卡。
除内容丰富的商务活动外，“Jańa Dala / Green Day ‘2025”还将为观众带来科学实践内容与精彩的展示节目。其中包括肉牛品种全国竞赛——“新田野/绿色日2025最佳公牛”，黑安格斯、哈萨克白头牛、QALMAQ Meat大师班及比赛，农业动物展览等活动。
此外，展会期间还将举办哈萨克斯坦首届兽医专业大会。
【编译：木合塔尔·木拉提】