16:23, 04 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦将举办国际“粮食-2025”大会
（哈萨克国际通讯社讯）为迎接2025/2026年度新粮季，哈萨克斯坦将于科斯塔奈州一家领先农业企业示范田中举办国际“粮食-2025”大会。农业部消息称，此次活动预计吸引超过500家从事谷物、豆类及油料作物种植的农业生产商，以及农产品加工与销售企业，首次实现行业内资源整合。
大会将于7月31日至8月1日，在“Jańa Dala / Qarqyn 2025”国际农业展销会框架内，于“Vostok-1”有限责任公司和“Agrofirma Qarqyn”有限责任公司的示范田举行。参会者包括哈萨克斯坦及国外知名农业生产商，以及乌兹别克斯坦“Uzёgmoysanoat”油脂工业协会代表。
EXPO TIME公司董事阿德勒汗·萨吉姆巴耶夫表示：
- 大会的最大价值在于首次将粮食市场主要参与者——即塑造行业规则的关键人物——汇聚一堂。这一活动将加强哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的商业联系，并为新伙伴关系注入动力。
大会的独特之处在于其创新形式：所有基础设施——从会议室到展馆和餐饮区——均设在示范田内，尽量贴近实际生产环境。这标志着以往多在城市酒店举办的农民商务会议的新模式。
“粮食-2025”参会者将围绕粮食贸易趋势展开讨论，探讨生产与加工的先进技术，并与来自他国的同行交流经验。
【编译：木合塔尔·木拉提】