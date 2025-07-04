哈萨克斯坦将举办国际“粮食-2025”大会

大会将于7月31日至8月1日，在“Jańa Dala / Qarqyn 2025”国际农业展销会框架内，于“Vostok-1”有限责任公司和“Agrofirma Qarqyn”有限责任公司的示范田举行。参会者包括哈萨克斯坦及国外知名农业生产商，以及乌兹别克斯坦“Uzёgmoysanoat”油脂工业协会代表。

EXPO TIME公司董事阿德勒汗·萨吉姆巴耶夫表示：

- 大会的最大价值在于首次将粮食市场主要参与者——即塑造行业规则的关键人物——汇聚一堂。这一活动将加强哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的商业联系，并为新伙伴关系注入动力。

大会的独特之处在于其创新形式：所有基础设施——从会议室到展馆和餐饮区——均设在示范田内，尽量贴近实际生产环境。这标志着以往多在城市酒店举办的农民商务会议的新模式。

“粮食-2025”参会者将围绕粮食贸易趋势展开讨论，探讨生产与加工的先进技术，并与来自他国的同行交流经验。

【编译：木合塔尔·木拉提】