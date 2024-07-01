哈萨克斯坦将建设国家人工智能中心推动经济社会发展

-最近，我们与数字发展部和阿斯塔纳枢纽中心（Astana Hub）联合召开了工作组会议，审议国家数据中心和超级计算机中心建设项目。该项目旨在通过有效引入人工智能技术，充分发挥其潜力，助力哈萨克斯坦经济发展。-叶赛克耶夫说。

叶赛克耶夫表示，将人工智能融入国民经济和社会是支持可持续发展和应对未来挑战的先决条件。政府开设国家人工智能中心的计划包括在教育、基础设施建设、风险资本投资和支持信息技术解决方案出口方面的一系列重要举措。

他表示，会议通过了一个详细的路线图，具体包括以下举措：

建立AI校园 ：整合高校、科研机构、初创企业和科技公司，打造协同创新平台，共同攻克AI领域重大难题。

培育AI人才 ：面向中小学生开展AI教育，借鉴YNOV、01EduSystem、Tumo等优秀教育模式，培养AI专业人才队伍。

创建P2P学院：通过培训课程、大师班和网络活动，培育AI专业社群，促进AI人才交流与合作。

叶赛克耶夫强调，这些举措的目的是在哈萨克斯坦创建一个可持续的人工智能生态系统，促进创新发展，加强教育和培训，并巩固哈萨克斯坦在全球人工智能产业中的地位。

【编译：阿遥】