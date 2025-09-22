总统将阐述联合国未来方向——专访常驻代表奥玛洛夫

记者：联合国大会80周年峰会备受关注，预计有超百位国家领导人及全球利益相关方参与。此次会议有何特别之处？我们对第80届会议有何期待？

奥玛洛夫：联合国大会第80届会议是一个重要里程碑。联合国成立80周年提醒我们，其诞生源于二战教训。如今，全球再次面临无法单边解决的危机。正如总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9月8日在国情咨文中指出：“联合国至今无可替代，哈萨克斯坦认为它应继续作为公正解决国际问题的主要谈判平台。”

此次峰会的特别之处在于，领导人齐聚不是为了发表正式演讲，而是寻求解决方案。国际社会正面对地缘政治分裂、冲突加剧、数字与生物领域威胁、国际法信任危机等问题。公众期待会议重申《联合国宪章》的普遍性，制定具体措施，加快可持续发展目标实施，并强化和平与安全机制。哈萨克斯坦带着明确目标参与，致力于推动多边体系革新，切实服务大小国家的利益。

记者：峰会将总结联合国工作，有哪些积极方面值得强调？哈萨克斯坦如何评价联合国作用？

奥玛洛夫：尽管面临诸多挑战，联合国仍是各国对话与解决问题的关键平台。其工作基于和平与安全、发展、人权三大支柱。我们以实际成果而非宣言来评估其价值。联合国通过数十项维和行动挽救了无数生命，提供人道援助，并确立了全球发展议程。

哈萨克斯坦积极贡献，例如总统倡议在阿拉木图设立的联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心，获大会决议通过，成为重要一步。在安全领域，我们首次向戈兰高地派遣国家维和部队，并自主完成轮换。目前，160名哈萨克斯坦军人参与联合国维和任务，KAZCENT中心是中亚唯一认证机构，培训涵盖网络韧性与无人机操作等现代领域。

裁军与防扩散是优先事项。作为自愿放弃核武库的国家，哈萨克斯坦推动了国际核试验行动日、生物安全国际机构倡议及为塞梅伊核试验受害者设立专项基金等倡议，展现了中等国家在全球问题上的方案能力。

气候问题尤为突出。2026年，哈萨克斯坦将与联合国共同举办区域生态峰会，大会已宣布2026年为“国际志愿者可持续发展年”，将动员数百万人参与从生态到社会保护的实践项目。中亚地区的和平与合作理念始终是我们关注的重点，包括建立和平、安全与合作区、国际拯救阿拉尔海基金及中亚无核区等倡议。

记者：会议将重新审视联合国在21世纪的角色，您认为需要哪些改革以提升其效率？

奥玛洛夫：系统性革新势在必行。哈萨克斯坦坚信，改革应强化而非削弱联合国。安全理事会是核心，其结构已无法反映21世纪地缘政治现实。若不纳入发展中国家及中等国家，其决定信任度将下降。相反，大会作用正日益凸显，哈萨克斯坦支持其制度强化及秘书长提升系统效率、责任感和成果的倡议。改革还需应对数字技术、生物安全、气候变化及人工智能等新挑战，以确保联合国在21世纪的独特性和有效性。

记者：今年8月，哈萨克斯坦政府与联合国签署了设立中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心的协议，请详细介绍这一倡议及初步进展。

奥玛洛夫：该中心是总统倡议并获大会共识通过的战略项目，彰显了哈萨克斯坦通过具体机制强化联合国潜力的决心。中心将成为各国协调战略、整合资源的平台，引导国际支持聚焦区域优先事项。其任务包括协调联合国机构工作、发展基础设施、增强国家能力及支持可持续经济联系，重点涵盖水资源、能源、气候、可持续城市、数字化、优质教育及社会服务等领域。

在资源有限、需求增长的背景下，协调至关重要。哈萨克斯坦已在阿拉木图UN Plaza整合18个联合国分支机构，强化系统协同性。联合国数字解决方案中心及阿斯塔纳公务员枢纽等平台将进一步推动创新与经验交流，助力2030议程目标加速实现。

记者：总统将参加大会，哈萨克斯坦将重点关注哪些全球议题？

奥玛洛夫：总统将在第80届会议一般性辩论开幕时率先发言，阐述哈萨克斯坦优先事项，包括加强国际和平与安全、核裁军与防扩散、推进全球可持续发展、应对气候与水安全、推动数字化转型及建设包容社会。他还将提出联合国未来的整体愿景，强调哈萨克斯坦作为负责任中等国家的角色，倡导具体解决方案。这些发言将成为加强信任与国际合作的深远号召。

此前报道，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于9月21日至23日对纽约进行工作访问。

