奇姆肯特将建设飞机维修中心 打造中亚地区重要航空服务枢纽

该中心的建设倡议此前在国家元首对美国进行工作访问期间，与波音公司高层会晤时曾在国际层面进行讨论，并明确了深化战略合作的前景。

奇姆肯特市市长加比特·瑟兹德克别科夫、交通部副部长塔勒加特·拉斯塔耶夫，以及波音公司商用销售与市场副总裁保罗·里吉出席仪式。

Фото: Көлік министрлігі

消息称，新综合体将成为中亚地区飞机维修与保养领域的重要中心之一，并将成为哈萨克斯坦航空领域的重要基础设施项目。

该项目计划建设一座具备完整生产周期的现代化中心，专门为波音制造的飞机提供技术服务。其中包括对波音737（Classic/NG/MAX）、波音757/767以及波音777等宽体飞机进行维修与保养，同时还将为未来潜在的新项目做好准备。

在此背景下，还将研究增加采购波音飞机的可能性。

交通部表示，该综合体将占地10公顷，工程技术基础设施总面积超过4.5万平方米，其中包括超过6公顷的机库周边停机坪区域。项目计划建设不少于15处高科技设施。

项目实施后，将有助于吸引外国航空公司在哈萨克斯坦进行飞机维修，提升行业专业能力，并创造新的高技术就业岗位，从而形成具备国际水准的现代化航空服务基地。

【编译：木合塔尔·木拉提】