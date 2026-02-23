哈萨克斯坦拟将《克里木的四十位英雄》申报教科文组织非遗名录

—过去十年间，哈萨克民族特有的14个文化元素已被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。今年，哈方向教科文组织提交了“萨勒布仁：集驯马、猎鹰与哈萨克猎犬于一体的传统狩猎节”的国家申报材料，目前正等待评审结果，有望于近期正式入选，-别克帖诺夫表示。

政府首脑同时指出，根据联合国教科文组织现行规则，成员国每两年仅可提交一次独立申报项目。

—根据既定规划，关于将史诗《克里木的四十位英雄》列入人类非物质文化遗产代表作名录的提案，将严格依照现行程序在下一阶段予以审议，-别克帖诺夫补充道。

英雄史诗《克里木的四十位英雄》是一部规模宏大的民间文学作品，主要叙述14世纪至17世纪金帐汗国与诺盖汗国时期的重要历史事件。全诗由36个篇章构成，生动展现了41位英雄人物的事迹。1942年，相关部门在阿拉木图对著名哲饶穆仁·森戈尔别克吾勒的传唱内容进行了系统录制与文字整理，使这一口述传统得以完整保存。

【编译：阿遥】