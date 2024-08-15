东哈州将落实投资额达260亿坚戈的油料作物加工厂

消息称，东哈州是哈萨克斯坦葵花油主要生产地区。此外，油料作物加工领域是东哈州农工综合体的主要发展方向，占农产品加工量的60%以上。

目前，东哈州共有12家油料作物加工企业。其中，3家企业主要生产瓶装精炼葵花油，产量达25.5万吨，占全国葵花油产量的38%。数据显示，企业负荷量为68%。

投资总额达260亿坚戈的“Altai Mai”有限公司油料作物加工厂项目已竣工，预计年产量达50万吨。全面投产后，该地区瓶装葵花油产量预计2025年将达35万吨。

此外，“Altyn Shygys”有限公司榨油厂预计2025年底投产，投资总额达80亿坚戈。

为保障新企业的原料供应，东哈州今年的葵花、油菜、亚麻和大豆种植面积增加1.3万公顷，总面积达22.3万公顷。预计油料作物收获量较去年增加6.73万吨，达到42.31万吨。

据悉，国家食品合同公司目前在东哈州正在实施葵花油三方远期采购试点项目。

【编译：小穆】