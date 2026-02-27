哈萨克斯坦黑色冶金领域将实施30个项目 预计创造逾1万个就业岗位

2026年，哈萨克斯坦计划在黑色冶金领域投产7个项目，总投资额约1540亿坚戈。项目建成后，预计将创造1100多个长期就业岗位。今年启动的项目包括硅铁、不同直径钢筋、直缝及镀锌钢管等产品的生产线。

除上述项目外，行业内另有7个大型项目正在实施，计划于2027—2028年陆续投产，总投资额超过2万亿坚戈。项目建成后，将形成铁合金、型钢和带钢、钢坯、钢丝及大口径钢管等产品的生产能力，预计可新增3500多个固定就业岗位，其中约1200个岗位位于农村地区。

与此同时，行业内还有16个项目处于前期论证和筹备阶段，涉及热压块铁、多孔铁、高端钢材、高纯度锰、研磨钢球、电焊钢管、槽钢及其他钢铁制品的生产。上述项目投资规模约2.8万亿坚戈，预计可创造5500个就业岗位。

总体来看，在建及规划中的30个项目总投资规模约5万亿坚戈，预计将创造1.02万个就业岗位，其中约3700个岗位位于农村地区。有关负责人指出，黑色冶金是哈萨克斯坦工业体系的重要支柱产业之一。丰富的本土原材料资源（包括大型铁矿和硅矿）以及多种成分铁合金生产能力的不断提升，为行业稳定发展提供了坚实基础。

据了解，大型黑色冶金项目主要集中在卡拉干达州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州和江布尔州等地区。随着相关项目陆续落地，哈萨克斯坦钢铁产业链条有望进一步延伸，产业结构持续优化。

【编译：达娜】