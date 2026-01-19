哈萨克斯坦将实现公路网络移动通信全覆盖 4万公里道路告别信号盲区

该项目是“可及互联网”国家项目的重要组成部分，核心目标在于消除公路沿线移动网络缺失或信号不稳定的“盲区”。项目建成后，驾驶员和乘客将能够顺畅使用在线导航、拨打紧急求助电话，并便捷接入各类政务服务和银行系统。

项目将分阶段实施。根据规划，国道公路的通信覆盖工程将于2026年底前全面完成，州级公路的相关建设预计于2027年底前竣工。值得关注的是，根据协议约定，相关建设将由 TransTeleCom 公司使用自有资金推进，不占用国家预算拨款。

按照总体方案，项目两阶段工程将覆盖总里程超过4万公里的公路网络。公路沿线实现通信信号全覆盖，不仅有助于显著提升道路交通安全水平和应急救援响应效率，也将为引入智能交通管理系统和路况实时监测技术提供必要的技术支撑。

项目实施期间，哈萨克斯坦全境将新建500余座天线桅杆设施及移动通信基站。该举措将有效拓展国家主要交通干线和枢纽区域的信号覆盖范围，并进一步提升整体通信质量。

为优化资源配置、扩大信号覆盖，TransTeleCom 公司建设的相关基础设施将向其他移动通信运营商开放。此种共享模式不仅有助于在较短时间内实现网络快速铺设，也将确保公民无论使用哪一家运营商的服务，均可享受到稳定、优质、无差别的通信体验。

【编译：阿遥】