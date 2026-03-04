托卡耶夫总统接见国家电信公司董事长

会谈中，巴格达特·穆辛向托卡耶夫总统汇报了公司业务活动，以及过去两年实施的重大基础设施和技术项目成果。

如今，哈萨克电信公司为超过175万户家庭提供服务。该公司正系统性地在全国范围内扩展其光纤网络，并在电信市场的关键领域保持领先地位。此外，为居民点提供通信服务的大规模工程正在进行中。计划到2027年底，为3000多个村庄（人口超过100万）提供高质量的通信服务。

国家元首听取了关于“里海海底光纤电缆”国际项目实施情况的报告。该项目旨在建设阿克套至苏姆盖特方向的海底光纤通信网络。此举将提升哈萨克斯坦的过境运输能力，并打造连接欧亚大陆的数字走廊。

巴格达特·穆辛表示，政府优先引进人工智能技术。目前已启动多个项目，旨在开发人工智能代理，以实现企业流程自动化、改进网络安全解决方案并推动公共部门数字化。

最后，托卡耶夫总统强调了为小城镇和乡村提供高质量通信和互联网的重要性。总统指示要及时落实数字化和人工智能发展领域的投资项目。

