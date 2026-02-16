哈萨克斯坦将为1123个乡村接入光纤网络 推动包容性数字经济发展

该项目旨在加快农村地区电信基础设施建设，为尚未接入本地互联网的偏远地区提供通信保障，确保农村居民能够使用网速不低于100兆比特每秒（100 Mbps）的高速网络。

根据规划，项目将为全国1123个尚未具备本地互联网接入网络的乡村建设光纤通信线路。项目完成后，将有超过44.5万户家庭接入网络，约230万人获得高速互联网服务。

在项目框架内，政府将向通信运营商提供无偿配套补助，金额最高可达其在农村建设电信网络所发生并经确认资本性支出的50%。相关建设工程将由运营商自筹资金实施，建成后的基础设施归运营商所有并纳入其资产负债体系。

参与项目的企业将通过公开招标方式遴选，遵循公平可及、公开透明和责任问责原则。

分析认为，该项目将有效缩小城乡数字鸿沟，提升农村地区信息化水平，为推动数字经济均衡发展和社会包容性增长奠定重要基础。

【编译：达娜】