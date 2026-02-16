中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:34, 16 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦将为1123个乡村接入光纤网络 推动包容性数字经济发展

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部宣布，“促进哈萨克斯坦包容性经济的加速数字化”项目正式启动，并面向通信运营商发布配套资助公开招标。

    Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
    Фото: freepik.com

    该项目旨在加快农村地区电信基础设施建设，为尚未接入本地互联网的偏远地区提供通信保障，确保农村居民能够使用网速不低于100兆比特每秒（100 Mbps）的高速网络。

    根据规划，项目将为全国1123个尚未具备本地互联网接入网络的乡村建设光纤通信线路。项目完成后，将有超过44.5万户家庭接入网络，约230万人获得高速互联网服务。

    在项目框架内，政府将向通信运营商提供无偿配套补助，金额最高可达其在农村建设电信网络所发生并经确认资本性支出的50%。相关建设工程将由运营商自筹资金实施，建成后的基础设施归运营商所有并纳入其资产负债体系。

    参与项目的企业将通过公开招标方式遴选，遵循公平可及、公开透明和责任问责原则。

    分析认为，该项目将有效缩小城乡数字鸿沟，提升农村地区信息化水平，为推动数字经济均衡发展和社会包容性增长奠定重要基础。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 政府
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读