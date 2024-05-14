哈萨克斯坦将为外国公民推出新型“游民签证”

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在讨论为有意来哈生活的外国公民提供新型“游民签证“。这种新型签证的名称暂定为“NEO Nomad Visa”。

哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫14日在政府例行工作会议上对计划推出的这种新型签证进行了介绍。

部长表示，许多来哈萨克斯坦的游客都对当前的签证政策提出了意见。

- 根据许多旅游业经营者的报告，外国游客在登陆签证服务门户网站，获得相关签证的过程中，由于技术性因素，经常遭遇各种困难。这些问题常常导致旅行社不得不取消游客已经订购的服务（机票、酒店房间等等）。为了解决这方面的问题，有提出建议增加机场的移民服务人员数量，以便在游客抵达机场后快速获得签证，同时必须确保签证门户网站在运行期间的技术稳定性。- 叶尔梅克·玛尔哲赫帕耶夫说。

旅游和体育部部长认为，必须继续推进签证申领程序的数字化进程，并完善在线申请签证的程序。

- 通过与其他国家机关的合作，我们正在讨论为外国游客长期停留在哈萨克斯坦而提供相关政策，以及出台符合现代标准的新型“游民签证（NEO Nomad Visa）“的问题。相关预计显示，通过采取这项全新的措施，能够每年为国家经济带来30亿坚戈的直接收益。当前，关于实施“游民签证（NEO Nomad Visa）“机制的提案已经完成，并提交给相关国家机关讨论。- 部长说。

值得一提的是，“游民签证“并非哈国首创，而是在2019年后的大流行期间于多个国家进行了充分实践的一种新型制度。大流行期间，异国办公模式受到欢迎，为迎合这一趋势，全球超过25个国家争相推出“游民签证”，为外籍人士长期旅居提供强有力的政策支持。

“游民签”是一个相对笼统的概念，它在各国的具体名称不同，申请条件大同小异，类似于某种“异国工作授权”，与旅行签证一样方便申请，却允许持有人在目的地国长时间居留并从事自己的本职工作。

“游民签”是一个互惠互利的新制度。对“游民”们来说，这种新签证能带来稳定感，可以更深入地了解当地文化。对于国家而言，大量海外人士的涌入则可促进当地消费、刺激地方经济、增强外国人才与本土企业的交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】