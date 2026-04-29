医学教育改革迈向7年制 培养体系将全面优化

（哈萨克国际通讯社讯）随着我国持续推进医疗体系改革、提升医疗服务质量，医学人才培养模式正迎来新一轮调整。在此背景下，医学教育体系改革成为社会关注的重点议题。

在马吉利斯（议会下院）全体会议上讨论教育领域改革时，议员阿斯哈特·艾马甘别托夫表示，我国拟对医学教育体系进行重要调整，将现行培养模式优化为7年制，以提升医学人才培养质量。

他指出，目前医学教育体系存在结构性问题。按照现行模式，医学生通常需完成6年学习，其中包括5年本科阶段及较短周期的硕士与实习安排。但在实习阶段，学生往往缺乏正式身份，无法接入医疗信息系统，也难以参与实际诊疗工作，导致实践能力培养不足。与此同时，毕业后仍需进入住院医师规范化培训阶段2至4年方可就业，而相关资助名额有限，不少学生需自费深造，这在一定程度上加剧了未来医疗人才短缺风险。

根据拟议改革方案，医学教育将调整为7年制：前6年为系统性理论学习，第7年为在医院开展的完整临床实习。完成该阶段后，毕业生可直接作为基层全科医生上岗。如需从事神经科、神经外科等专科领域，仍需继续接受住院医师规范化培训。

同时，课程体系也将进一步规范与强化。解剖学、生理学等基础医学课程将纳入统一标准并严格执行，各医学院校须全面落实。在完成基础阶段学习后，学生需在独立机构参加强制性考试，以确保培养质量。实习环节也将由以往的形式化安排转变为真实临床实践。

此外，改革还明确，六年级毕业生将获得“实习医生”的正式身份。这意味着其可在带教医生指导下使用医疗信息系统，并开展基础医疗操作，同时享有相应薪酬及防护保障。

此外，卫生部将进一步完善对医学院校招生规模、外国留学生以及收费项目的管理机制。

艾马甘别托夫表示，此次改革旨在为未来医生提供更加扎实、有效的实践训练，从而整体提升我国医疗服务体系的人才支撑能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】