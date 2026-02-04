哈萨克斯坦将向巴基斯坦供应600辆电动巴士

据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，首批巴士将于今年4月开始交付。该商业协议价值1.08亿美元。

此外，该公司计划到2027-2028年将对巴基斯坦的巴士出口量增加到2000辆。

这家于2018年在阿拉木图成立的​​企业，目前生产符合欧洲标准的各类公交车。该企业年产量为1500辆，计划今年将产能提升至3000辆。目前，哈萨克斯坦电动公交车不仅在邻国乌兹别克斯坦、蒙古国和巴基斯坦，而且在欧洲国家也备受欢迎。

- 我们生产各种类型的公交巴士。今天，在哈萨克斯坦-巴基斯坦商业论坛的框架下，一个巨大的市场向我们敞开。根据目前的协议，我们将供应600辆电动客运公交车。在B2B会议上，我们与巴基斯坦教育部代表会面，并同意未来供应2000辆学生专用公交车。-Falcon EuroBus公司董事会主席穆拉特·阿德勒汗诺夫说。

根据此次商务论坛的结果，Falcon EuroBus 将与巴基斯坦运输企业“OGCC International”签署一份商业文件。

【编译：小穆】