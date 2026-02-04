中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:50, 04 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦将向巴基斯坦供应600辆电动巴士

    哈萨克国际通讯社讯）根据在伊斯兰堡举行的哈萨克斯坦-巴基斯坦商业论坛上达成的协议，哈萨克斯坦公司Falcon EuroBus将向巴基斯坦供应600辆电动巴士。

    электр автобуслари
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，首批巴士将于今年4月开始交付。该商业协议价值1.08亿美元。

    此外，该公司计划到2027-2028年将对巴基斯坦的巴士出口量增加到2000辆。

    这家于2018年在阿拉木图成立的​​企业，目前生产符合欧洲标准的各类公交车。该企业年产量为1500辆，计划今年将产能提升至3000辆。目前，哈萨克斯坦电动公交车不仅在邻国乌兹别克斯坦、蒙古国和巴基斯坦，而且在欧洲国家也备受欢迎。

    - 我们生产各种类型的公交巴士。今天，在哈萨克斯坦-巴基斯坦商业论坛的框架下，一个巨大的市场向我们敞开。根据目前的协议，我们将供应600辆电动客运公交车。在B2B会议上，我们与巴基斯坦教育部代表会面，并同意未来供应2000辆学生专用公交车。-Falcon EuroBus公司董事会主席穆拉特·阿德勒汗诺夫说。

    根据此次商务论坛的结果，Falcon EuroBus 将与巴基斯坦运输企业“OGCC International”签署一份商业文件。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 贸易 进出口 交通 巴基斯坦
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读