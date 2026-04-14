总统接见“为了哈萨克斯坦人民”基金会负责人 听取慈善项目实施情况汇报

会见中，托卡耶夫总统听取了有关该基金会工作进展及当前实施的慈善项目情况汇报。

据钦吉斯巴耶娃介绍，基金会董事会已批准实施134项慈善计划和项目，重点用于解决一系列具有社会意义的重要问题。

她还就基金会在教育、医疗、体育和文化等领域开展的工作向国家元首作了介绍。

在医疗领域，基金会为肿瘤防治体系提供支持，协助医疗机构引进包括放射治疗设备在内的现代化医疗设备。同时，各地区康复基础设施持续完善，专业化医疗服务能力不断提升。

在教育领域，相关项目被列为重点方向。基金会正推进教育助学金发放、农村及小型学校发展等项目，并引入STEM教育及数字化教学方案。基金会特别重视为儿童和青少年提供补充教育机会，推动人工智能相关技能普及，同时致力于促进区域教育资源均衡配置。此外，体育基础设施建设及包容性体育中心项目也在同步推进。

国家元首在听取汇报后强调，有必要以公开、系统和有针对性的方式开展慈善工作。托卡耶夫总统对基金会在改善民生和提升社会福祉方面所作的贡献给予了积极评价。

【编译：阿遥】