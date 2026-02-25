托卡耶夫接见卡塔尔企业高层 共商能源与通信领域投资合作

会见中，双方就能源和电信领域联合投资项目的实施前景交换了意见。

托卡耶夫总统指出，天然气加工与运输、电力生产等领域是哈萨克斯坦与卡塔尔投资合作的重要基础。他表示，这些方向正在推进的一系列大型项目，正为提升哈萨克斯坦能源安全水平发挥显著作用。

据了解，PIH方面向国家元首介绍了其扩大在哈萨克斯坦电信市场业务布局的计划。根据此前达成的协议，公司将通过收购移动通信运营商Mobile Telecom Service（Tele2）股份来落实相关战略。

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，相信该公司参与本国电信市场建设，将有助于加快电信基础设施现代化进程，并进一步提升服务质量和惠民性。

会谈结束时，哈萨克斯坦总统与PIH高层一致表示，双方愿继续深化合作，推动更多具有发展潜力的投资项目取得实质进展。

【编译：阿遥】