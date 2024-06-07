托卡耶夫总统接见政府副总理

会谈中，副总理向总统就消除洪灾后果和向受灾民众提供支持相关措施进展进行了汇报。

据他介绍，目前超过6.4万受灾民众返回了家中，并继续向临时安置点的受灾群众提供援助。洪涝灾害期间，11 998栋住房和5 359栋乡村别墅被洪水淹没。

副总理表示，已对16 715栋房屋进行了检查，其中15 464栋完成评估。根据结果，9 903栋房屋将进行修建，6 875栋房屋确认无法修建。因此，将购买4 525套房屋和公寓，并新建2 350栋住房。

目前，政府已购买1 814套住房和公寓，841个家庭搬入新建住房。

截至6月6日，向31 642家庭获得了100倍按月计算指数（100 АЕК）一次性国家补助金，拨款了110亿坚戈资金。此外，向4521个家庭提供了总额达574亿坚戈的住房修缮和恢复补助金。

已向5489家庭支付了150倍按月计算指数（150 АЕК）额外补助金，总额达40亿坚戈。

波兹姆巴耶夫表示，国家将对受灾地区的商家和企业家继续提供支持。

最后，总统就加快受灾地区住房评估和补助金发放工作下达了具体工作指示。

【编译：小穆】