环保专家呼吁全面审查里海油企作业活动

他指出，鱼类大规模死亡是生态灾难的前兆，而目前从沿海地区采集的样本，可能并不足以得出准确结论。

—鱼类出现如此大范围的死亡，说明里海某处出现了污染现象。要找出污染的具体位置，必须扩大检查范围，否则无法得出科学、可靠的结论。因此，有必要对所有在海上作业的企业开展严格检查，并确保有独立专家参与其中。只有这样，才能防止更严重的生态灾难发生。-霍兹巴克表示。

据了解，上周在图普卡拉甘县的堡廷和阿塔什居民点沿海，发现了大量死亡鱼类，包括鳊鱼、拟鲤、鯈鱼和鲻鱼等。

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全国渔业和水产养殖协会曼格斯套州分会主任达尼亚尔·阿克姆詹诺夫也表示，小型鱼类大规模死亡的现象已有两三年之久，近期连水生鸟类也开始出现死亡。

—其中小里海拟鲤的死亡数量最多，这些鱼原本应在秋季前成长成熟，届时将进入捕捞期。相关部门虽已采集水样和土壤样本，但这还远远不够。要找出问题根源，必须采取更有力的措施：邀请独立生态专家介入，将样本送往独立检测机构进行分析，并开展系统性调查。检查范围也不应局限于居民点附近的海岸，还应覆盖岛屿、以及里海北部和南部所有区域。-他说。

6月25日，哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫在政府会议上表示，2024年全国各地国家自然公园共接待游客超过280万人次，较2023年增长18%。

【编译：阿遥】