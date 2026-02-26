中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:52, 26 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦艺术家入选TikTok全球创作者50强

    哈萨克国际通讯社讯）据TikTok哈萨克斯坦办事处消息，因在织毯上绘制明星肖像而走红的哈萨克斯坦艺术家埃塞丽·萨布尔詹克兹（艺名Assolya）正式入选“创作者榜单”，成为该平台评选的全球50位最具影响力创作者之一。

    Асель Сабыржанқызы
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    据了解，“创作者榜单”旨在表彰持续激励受众、并在全球范围内引领潮流的内容创作者。入选者主要分布在五个类别：

    • 教育者（Educators）：分享专业知识与技能的创作者。
    • 美食家（Foodies）：在烹饪领域打造原创内容的创作者。
    • 偶像（Icons）：引领潮流趋势和数字文化风向的人物。
    • 创新者（Innovators）：大胆探索内容形式、开拓新表达路径的创作者。
    • 创业者（Originators）：借助平台推动业务发展与创意营销的实践者。

    除哈萨克斯坦外，本次入选者还来自美国、意大利、日本、巴西、肯尼亚、英国、印度尼西亚、澳大利亚和南非等国家。

    Assolya凭借对传统艺术的创新表达及其在数字空间的积极传播，入选“创新者”类别。她独创“Carpet Art”（挂毯艺术）技法，在织毯表面进行肖像绘画，使传统手工艺与当代流行文化形成独特融合。

    —能够代表哈萨克斯坦入选“创作者榜单”，我深感荣幸。我一直尝试以更现代的方式呈现民族艺术，让世界更容易理解它的魅力。希望通过我的创作，为全球观众打开一扇了解哈萨克文化的窗口，-Assolya表示。

    在其《大草原女王》系列作品中，她曾描绘多位历史人物，也为迪玛希、基利安·姆巴佩等知名人士创作挂毯肖像。

    值得一提的是，去年夏天，她为詹妮弗·洛佩兹创作的地毯肖像获得艺人本人关注并转发；同年秋天，她还将亲手制作的成龙肖像地毯赠予这位国际影星。

    【编译：阿遥】

    文化 艺术 娱乐
    编译
