哈萨克斯坦艺术家入选TikTok全球创作者50强

据了解，“创作者榜单”旨在表彰持续激励受众、并在全球范围内引领潮流的内容创作者。入选者主要分布在五个类别：

教育者（Educators）：分享专业知识与技能的创作者。

美食家（Foodies）：在烹饪领域打造原创内容的创作者。

偶像（Icons）：引领潮流趋势和数字文化风向的人物。

创新者（Innovators）：大胆探索内容形式、开拓新表达路径的创作者。

创业者（Originators）：借助平台推动业务发展与创意营销的实践者。

除哈萨克斯坦外，本次入选者还来自美国、意大利、日本、巴西、肯尼亚、英国、印度尼西亚、澳大利亚和南非等国家。

Assolya凭借对传统艺术的创新表达及其在数字空间的积极传播，入选“创新者”类别。她独创“Carpet Art”（挂毯艺术）技法，在织毯表面进行肖像绘画，使传统手工艺与当代流行文化形成独特融合。

—能够代表哈萨克斯坦入选“创作者榜单”，我深感荣幸。我一直尝试以更现代的方式呈现民族艺术，让世界更容易理解它的魅力。希望通过我的创作，为全球观众打开一扇了解哈萨克文化的窗口，-Assolya表示。

在其《大草原女王》系列作品中，她曾描绘多位历史人物，也为迪玛希、基利安·姆巴佩等知名人士创作挂毯肖像。

值得一提的是，去年夏天，她为詹妮弗·洛佩兹创作的地毯肖像获得艺人本人关注并转发；同年秋天，她还将亲手制作的成龙肖像地毯赠予这位国际影星。

【编译：阿遥】