专家：为发展加工业 哈需打开肉类出口市场
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦肉类加工企业协会执行董事阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫（Azamat Orumbayev）在阿塔梅肯企业家联合会召开的的肉类加工企业协会委员会会议发言时指出，乌兹别克斯坦对从哈萨克斯坦购买肉用种公牛兴趣浓厚。在过去的一个月里，买家将价格提高了近30%。
阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫表示，现在当活牛有出口配额时，就会被乌兹别克斯坦买走，其价格在一个月内上涨了20-30%。这些牛在乌兹别克斯坦养殖和屠宰，然后肉出口到塔吉克斯坦、阿富汗、伊朗等国，副产品再通过哈萨克斯坦转运到中国。
他指出，哈萨克斯坦为进口纯种牛花费数百万美元。长期畜牧业发展计划涵盖整个生产链，包括肉类和半成品的加工和出口。但归根结底，重点仍然是活牛出口。有前景的肉类出口市场—俄罗斯和中国，由于兽医问题对哈萨克生产商来说是关闭的。
阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫认为，现在哈萨克斯坦对活牛出口实行配额制是不得不采取的措施。乌兹别克斯坦的买家来买牛时不带证件，只用现金。他们给的价格是活重每公斤1300-1400坚戈。
为什么本国肉类加工厂不能给出像这样的价格？因为本国加工能力薄弱，只有极少数现代技术生产的产品获得了国际食品安全认证。KazBeef公司一直在为新生产线寻找更多的原材料，但是在哈萨克斯坦找不到高质量的原材料—此处高质量指符合国际质量标准。
阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫表示，在加工受限的条件下出口活牛会带来风险。特别是如果中国对哈萨克斯坦活牛开放，在缺乏监管的情况下，肉用种公牛将被出口。
阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫建议哈农业部设立一个部门负责处理粮食安全等问题。他强调，如果中国开放活牛市场，再加上乌兹别克斯坦，而哈萨克斯坦没有自己发达的加工业，买家就会占据优势地位。为了发展加工业，哈萨克斯坦需要打开肉类出口市场。
【编译：木合塔尔·木拉提】