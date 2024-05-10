专家：为发展加工业 哈需打开肉类出口市场

阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫表示，现在当活牛有出口配额时，就会被乌兹别克斯坦买走，其价格在一个月内上涨了20-30%。这些牛在乌兹别克斯坦养殖和屠宰，然后肉出口到塔吉克斯坦、阿富汗、伊朗等国，副产品再通过哈萨克斯坦转运到中国。

他指出，哈萨克斯坦为进口纯种牛花费数百万美元。长期畜牧业发展计划涵盖整个生产链，包括肉类和半成品的加工和出口。但归根结底，重点仍然是活牛出口。有前景的肉类出口市场—俄罗斯和中国，由于兽医问题对哈萨克生产商来说是关闭的。

阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫认为，现在哈萨克斯坦对活牛出口实行配额制是不得不采取的措施。乌兹别克斯坦的买家来买牛时不带证件，只用现金。他们给的价格是活重每公斤1300-1400坚戈。

为什么本国肉类加工厂不能给出像这样的价格？因为本国加工能力薄弱，只有极少数现代技术生产的产品获得了国际食品安全认证。KazBeef公司一直在为新生产线寻找更多的原材料，但是在哈萨克斯坦找不到高质量的原材料—此处高质量指符合国际质量标准。

阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫表示，在加工受限的条件下出口活牛会带来风险。特别是如果中国对哈萨克斯坦活牛开放，在缺乏监管的情况下，肉用种公牛将被出口。

阿扎马特·奥鲁姆巴耶夫建议哈农业部设立一个部门负责处理粮食安全等问题。他强调，如果中国开放活牛市场，再加上乌兹别克斯坦，而哈萨克斯坦没有自己发达的加工业，买家就会占据优势地位。为了发展加工业，哈萨克斯坦需要打开肉类出口市场。

【编译：木合塔尔·木拉提】