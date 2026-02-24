哈萨克斯坦艺术家在香港举行个人展会

艺术家接受丝路电视台“今日直播”节目采访时表示，该项目致力于探讨纺织艺术在中亚文化中的作用及其精神意义。

- 我将我的展览命名为“灵魂的创造”。创造并非仅仅指物质世界，它更是一种源自先祖的内在精神宝藏。对我而言，灵魂是我们的根基、历史记忆和民族认同。传统意义上，创造往往与生活、习俗和传统紧密相连。然而，我更倾向于从更广阔的视角来理解这一概念，将其视为文化遗产和精神财富的延续。我们从先祖那里继承的遗产如何影响当今社会？它又如何影响年轻一代的世界观？我的艺术创作正是对这些问题进行探索的结果。-她说。

Фото: видеодан алынған скрин

艺术家的大部分作品都采用羊毛、丝绸和粘胶纤维制成。此外，本次展览还特别关注毡制品。艺术家个人收藏的复古面料也向观众展出。她认为，将传统材料与现代手法相结合，有助于更深入地理解历史与当下的联系。

- 无论走到哪里，我都以向世界介绍哈萨克艺术为己任。我努力通过现代艺术的语言展现我们民族的文化特色。在哈萨克斯坦，毡制品通常被视为一种家居用品，一种铺在地上的垫子。但我希望在一个全新的空间、全新的语境中呈现它。此外，在本次展览中，我还使用产自香港和中国的布料创作了新的作品。我以历史的延续性为创作基础。众所周知，各种珍贵的布料曾沿着丝绸之路的商队传入我们的草原。我们的祖先用这些布料缝制衣物，并在日常生活中广泛使用。我重新审视了那些随着时间流逝而被遗忘的布料，并从中创作了特别的系列作品。-古丽努尔说。

穆卡扎诺娃指出，外国观众对展览中的毡制品给予了特别的赞赏。

- 本次展览规模宏大，内容丰富，将持续至三月。香港公众对此表现出浓厚的兴趣。由于中亚艺术对他们而言较为陌生，我们的文化对许多人来说也同样陌生。因此，每一件展出的作品都被视为新奇之物。甚至有人是第一次见到毛毡制品。-她说。

